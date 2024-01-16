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9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı - Son Dakika
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9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı

Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs kazasında, şoförün hız ihlali ortaya çıktı. Otobüsün hızının tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak düşürülmesi gerekirken 3 kat daha hızla seyrettiği belirlendi.

16.01.2024 - 16:32,
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Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili ortaya çıkan ayrıntıda şoförün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak hızını düşürmesi gerekirken, normalden 3 kat daha fazla hızlı bir şekilde 98,7 kilometre hızla seyrettiği belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin Aydıncık'a bağlı Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında virajı alamayarak devrilen otobüs kazasının nasıl meydana geldiğini açıkladı. Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, feci kazayla ilgili şoför ihmalinin ortaya çıktığını bildirdi. Yapılan araştırmalarda otobüs şoförünün hız limitini aştığı belirlendi.

Mersin'de 9 kişinin canına mal olan otobüs kazasında ihmal ortaya çıktı

"SÜRÜCÜNÜN TRAFİK İŞARETLERİNE UYMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakanlık açıklamasında, gece saat 01.30'da Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak devrilmesiyle hayatlarını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir.

Mersin'de 9 kişinin canına mal olan otobüs kazasında ihmal ortaya çıktı

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır. Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir.

Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir. Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz."

9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa POLAT: Alt tarafı 9 kişi, hem sorumlu otobüs firması nereden bilsin kaptanın deneyimsiz olduğunu, ehliyeti var mı var, tecrübe de zaten zamanla kazanılır. Zaten can kaybıyla ilgili sigorta şirketi zararıda tazmin edecek !! Ecel diyip geçelim, zaten 2 gün sonra böyle bir kazanın yaşandığı bile hatırlanmaz, yakınlarını kaybedenlerin bir ömür yaşayacağı ızdırap hariç.. 7 12 Yanıtla

Mersin, Ulaşım, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı - Son Dakika
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