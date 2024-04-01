81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MERSİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:00  Güncelleme: 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 2.996
Açılan Sandık Oranı : % 67,46
Kullanılan Oy : 733.948
Geçerli Oy : 712.572
Katılım Oranı : % 78,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,08420.977
MHPSERDAR SOYDAN% 30,12214.635
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,2222.931
DİĞER% 3,1122.144
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,946.704
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,886.292
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,483.410
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,422.977
SAADETSONER ÇONTAR% 0,352.498
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,211.515
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,151.066
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,151.041
TKPDERYA DEMİR% 0,13919
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,12872
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,12860
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,12854
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,08584
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,08579
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,08566
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,08541
TKHBERKAY ÇELEN% 0,04316
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,02173
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02118
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 58,88
Katılım Oranı : % 84,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 30,5826.254
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 27,3923.512
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 20,7317.798
DİĞER% 14,4312.390
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,351.156
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,211.036
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,14977
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,65563
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,39335
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,38323
BTPCEMİL KARA% 0,33283
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,31269
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,29252
DPGÖKHAN BENER% 0,24209
TKPHAMİT SAKAR% 0,18158
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,14119
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0866
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0759
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0654
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0327
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0214
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 55,08
Katılım Oranı : % 85,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 58,0813.362
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,068.295
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,89436
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,99227
DİĞER% 0,83192
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,4296
SAADETALİ BAL% 0,3274
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,368
DPALPAY KARAMAN% 0,2968
BTPHAKAN KUZİN% 0,2251
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,246
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,245
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0818
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0615
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0613
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 96,88
Katılım Oranı : % 87,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 63,494.764
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,822.388
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,02302
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,1914
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,1310
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,097
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,086
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,075
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,043
MİLLETÖMER TEKİN% 0,032
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,032
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,011
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 83,78
Katılım Oranı : % 82,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 385.394
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,624.489
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,624.204
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,2130
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,229
BTPBESİM ATAŞ% 0,114
TİPOĞUZHAN USTA% 0,0913
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,068
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,034
MİLLETSADIK EMEN% 0,034
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,023
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,023
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,112.180
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,152.093
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,74166
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 63,27
Katılım Oranı : % 84,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,124.290
CHPMEHMET MAVİ% 36,6621.155
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 15,799.113
DİĞER% 2,11.213
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,2691
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,71412
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46265
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18106
DPHAVVA TEKELİ% 0,1695
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,1585
BTPÖMER ŞEN% 0,1478
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1375
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0739
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0738
DSPTANER ZEHİR% 0,0633
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0212
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,96
Katılım Oranı : % 85,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,196.160
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 31,095.442
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,195.285
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,74480
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1424
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1120
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0610
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,058
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,058
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,035
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,024
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,012
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 88,70
Katılım Oranı : % 71,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 65,0564.766
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 23,9623.853
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 4,764.742
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,841.835
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,091.083
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,76759
BTPOSMAN KÖKER% 0,42418
DİĞER% 0,36363
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,28279
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,25247
SAADETBURAK CANLI% 0,25247
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,24236
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,23233
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,16163
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,199
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,199
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0765
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0553
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0326
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 55,05
Katılım Oranı : % 86,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,0810.591
MHPVOLKAN ŞEKER% 31,656.829
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 13,242.858
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,43740
SAADETAHMET KARA% 0,47101
DİĞER% 0,4189
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,487
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,486
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,364
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2146
HKPKERİM BALKAN% 0,1328
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1327
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1124
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,049
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 79,46
Katılım Oranı : % 82,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 57,1436.290
MHPSADIK ALTUNOK% 36,4723.159
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,49949
DİĞER% 1,31834
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,15728
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,62395
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32206
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,2124
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,19124
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,18113
DPHASAN KILIÇ% 0,17110
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,17106
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,17105
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,16104
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,161
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,0956
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0745
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 54,26
Katılım Oranı : % 77,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,2846.618
MHPMAHMUT TAT% 35,7135.976
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,056.098
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,65.645
DİĞER% 2,282.297
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,77771
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,69696
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,62627
SAADETENVER VARLI% 0,53532
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,35351
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,29287
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,21208
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,2202
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,11109
TKPUĞUR ÖZER% 0,1105
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,0878
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,0773
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,0661
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 59,19
Katılım Oranı : % 74,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,5545.816
MHPALİ ÖZ% 38,2236.828
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,425.223
DİĞER% 3,523.395
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,751.683
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,83803
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,73704
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,44423
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,31299
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27262
DPTURGAY ÇELİK% 0,19183
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,16158
TKPYUSUF ÖZER% 0,15147
MİLLETSERAP UYSAL% 0,13122
EMEPİMDAT DAĞ% 0,0986
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,0982
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,0763
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0545
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0329
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 64,81
Katılım Oranı : % 70,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 63,5656.473
AK PARTİKENAN PEKER% 17,1415.235
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 5,935.269
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,332.958
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,941.722
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 1,941.721
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,08961
DİĞER% 1,01897
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,81718
TİPGENÇER BAYKUL% 0,73649
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,55486
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,41365
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,38343
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,27237
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,23204
TKPZÜHAL KURT% 0,2181
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,17154
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,1199
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,1195
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0764
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0324

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: MERSİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement