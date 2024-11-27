Meryem Ana Evi Otopark Gelirleri için Nöbet Devam Ediyor

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(İZMİR) – Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbetin dördüncü günü jandarmanın şafak baskınıyla başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan jandarma ekipleri nöbette Başkan Sengel'e destek veren belediye personelini zorla alandan uzaklaştırdı. Tahliye istemiyle yapılan baskının ardından Başkan Sengel'in nöbet alanındaki bekleyiş sürüyor.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı.

Otoparkın gelirlerinin devredilmemesi için belediyeye tanınan süre, 24 Kasım tarihinde sona ererken 25 Kasım tarihinde devir işlemleri için bakanlık görevlilerinin alana gelmesi beklenmiş ancak yetkililer gelmemişti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kaymakamlıktan tebligat geldiğini belirterek "25 Kasım direnişimizin ikinci gününde bakanlık bizim burada nöbetimize bakmadan kaymakamlık makamına yazı tebliğ etmiş. Bu yazı tebliğine göre de '24 Kasım'da yer kendi rızalarıyla boşaltılmamıştır. O nedenle de 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince gereği şekilde siz çıkarın' demiş kaymakamlığa. Kaymakamlık da bugün itibariyle bize şimdi Efe Selçuk Belediyesi'ne yazısını tebliğ etmiş. Ettiği tebligatla birlikte 'Sen rızaen çıkmadın. Bundan sonra çıkarma görevi bende' demiş kaymakam bey. Bu şekilde bir yazı daha geldi. Biz bu yazıya karşı da davamızı açacağız ancak. Şu an itibariyle kaymakamlığın bu yazıyı tebliğiyle beraber kaymakamlık makamı muhtemelen kendi emniyet güçleri, jandarmamız tarafından bizi buradan çıkartma hakkına da haiz oldu" demişti.

Kaymakam sabaha karşı jandarma ile geldi

Saat 04.00 civarında alana Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve jandarmaya bağlı ekipler geldi. Başkan Sengel ve beraberindekiler alanın girişinde sıralanarak jandarmayı karşıladı. Nöbettekilerden alanın tahliye edilmesi istendi ancak Başkan Sengel ve yakın çalışma arkadaşları tebligatın ardından tahliye için 24 saat süreleri olduğunu ve alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Gözaltı değil, bölgeden uzaklaştırma

Bu sırada belediye başkan yardımcılarınının da aralarında olduğu bazı belediye personeli jandarma ekipleri tarafından zorla nöbet alanından uzaklaştırıldı. Jandarmanın zorla uzaklaştırıp araçlara bindirdiği kişilere resmi olarak gözaltı işlemi uygulanmadığı sadece alandan uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

Yol kapatıldı

Bölgede ayrıca, Meryem Ana Evi'ne çıkan tek yol da araçlara kapatıldı. Başkan Sengel'e desteğe gitmek isteyen araçlar yolun başında durduruldu ve nöbet alanına çıkışlarına izin verilmedi. Direnişin gerçekleştirildiği alana giden yaklaşık altı kilometrelik yolun sadece yürüyerek çıkılmasına izin verildi