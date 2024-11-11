Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti - Son Dakika
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Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

11.11.2024 14:19
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, Şehit Piyade Teğmen Nuri Akman'ın ailesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Gazisi Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Karaaslan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Karaaslan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık, bizler için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

Kaynak: AA

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