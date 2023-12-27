 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mesudiye'deki heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mesudiye'deki heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde temmuz ayında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda yapılan onarım çalışması tamamlandı. Yol ulaşıma yeniden açıldı.

27.12.2023 - 10:42,  Güncelleme: 11:02
Abone Ol

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde temmuz ayında meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz- Akdeniz yolunda başlatılan onarım çalışması tamamlandı. Yol ulaşıma yeniden açıldı. Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, 'Yağmurlar nedeniyle meydana gelen heyelanda yolumuz kapanmıştı. 5 aydır yapılan çalışma sonrasında yolumuza kavuştuk. Araçlarımız bugün geçmeye başladılar. Bundan sonra da böyle bir olay yaşamamak için duacıyız' dedi.

Ordu'da temmuz ayında etkili olan sağanakla kentte bini aşkın noktada heyelan meydana geldi. Heyelanların yaşandığı yerlerden biri de Mesudiye ilçesinden geçen Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolu oldu. Yaklaşık 88 kilometre uzunluğundaki yolun Darıcabaşı Tüneli mevkisinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak dereye uçtu. Ardından yolun asfalt zemini de çöktü. Yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun çökme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

İŞ MAKİNELERİ ALANA GİRDİ

Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan yolda ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, Samsun Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun yeniden trafiğe açılması için bölgede eylül ayında çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Ardından yolun ayaklarının inşa edileceği noktalarlar belirlendi. Tünel ağzını demir örgüyle sağlamlaştıran ekipler, ardından alana 2 açıklıklı toplam boyu 60,7 metre olan köprüyü inşa ederken, üzeri beton ile kaplanan köprüye asfalt dökümü gerçekleştirdi. Köprü korkuluklarını ve trafik işaretlerini yerleştiren ekipler, 3,5 ay sonra yolu yeniden trafiğe açtı.

'ARAÇLARIMIZ BUGÜN GEÇMEYE BAŞLADILAR'

Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, heyelan nedeniyle 5 aydır kapalı olan yolun yeniden trafiğe açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Araçların yolu kullanmaya başladığını belirten Özer, '5 aydır yolumuzda sıkıntılar vardı. Yağmurlar nedeniyle meydana gelen heyelanda yolumuz kapanmıştı. 5 aydır yapılan çalışma sonrasında yolumuza kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çalışan işçi kardeşlerimize bu soğuk havalara aldırmadan emek harcadılar. Bürokrasiden dolayı biraz gecikmiş olabiliriz ama kazasız belasız yolumuza tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Araçlarımız bugün geçmeye başladılar. Bundan sonra da böyle bir olay yaşamamak için duacıyız. Yapacak pek fazla bir şey yok. Tabiat şartları ağır. Arazilerimiz engebeli. Heyelan, yağmur, sel oluyor. Böyle vakalar yaşıyoruz. Karayolları ekibine çok teşekkür ediyorum. Karayolları ekibi buraya bütün gücü ile gelmişler. Yol çalışmalarını, temizliğini, yol çalışmalarını yapıyorlar. Korkulukları yapıyorlar. Halkımızın sabır ve gösterdikleri hoşgörüye ayrıca tekrar teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'70 METRE UZUNLUĞUNDAKİ SIKINTI GİDERİLDİ'

70 metre uzunluğundaki sıkıntının giderildiğini belirten Başkan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü'Şimdi burada viyadük ve köprü yapıldı. 3 ayak kondu. 70 metre uzunluğundaki sıkıntı giderildi. Vatandaşın sabrı çok önemliydi. Bugüne kadar da sabır gösterdiler. Yolun daha sağlıklı ve güvenli olması için bu gerekiyordu. Bu çalışmayı da böylece yaptık. Suyu tabi çalışmaları engellemesin diye kanala koydular. Menfez yaptılar. Su aşağıdan menfezden verildi. Bundan sonra menfezi açabiliriz. Bir sıkıntı olmayacak. Ayakların arasından geçecek su. Bu suyun kesilme şansı yok. Yaz kış devam ediyor. Yağmurlarla daha da çoğaldı su. Çalışmalarımız biraz ondan da gecikti.? (DHA)

Mesudiye\'deki heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karadeniz, Mesudiye, Ordu, Ulaşım, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesudiye'deki heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 FETÖ üyeleri Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Mesudiye'deki heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement