Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı

Kırıkkale, Yozgat ve diğer illerde sağanak, doğuda karla karışık yağmur bekleniyor.

05.12.2024 07:55
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl, Ağrı ve Muğla'da sağanak yağış, doğu bölgelerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mdürlüğü'nün verilerine göre, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 7 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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