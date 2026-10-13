Meteoroloji, Muğla ve Antalya için çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Muğla, Antalya, Aydın ve Denizli çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Aydın ve Denizli çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.