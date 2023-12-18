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Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika
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Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi. Törende, sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Mesnevi sohbeti yaptı. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen 'Mevlevi Ayini Şerifi' ile sona erdi.

Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
18.12.2023 - 00:13,
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Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.

Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.

Geçirdiği trafik kazasında 4 Aralık'ta hayatını kaybeden Türk Tasavvuf Topluluğu semazenlerinden 14 yaşındaki Emir Kağan Bektaş'ın yeri boş kaldı.

Küçük semazenin, hırka ve sikkesi postun üzerine bırakıldı.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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