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Mevlüt Erdinç, eşinden haber alamadığını iddia etti - Son Dakika
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Mevlüt Erdinç, eşinden haber alamadığını iddia etti

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, beş aydır eşinden haber alamadığını ve çocuklarını göremediğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin kendisine şantaj yaparak para istediğini belirtti.

Mevlüt Erdinç, eşinden haber alamadığını iddia etti
14.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:02
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Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, beş aydır eşinden haber alamadığını ve çocuklarını göremediğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mevlüt Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış." ifadelerini kullandı.

Eşine elektronik posta yoluyla ulaştığını belirten Erdinç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hesabına 1 milyon avro yatıracağımı söyledim. Bunun ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim. Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle. Üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için. Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."

Kariyerinde Fransız ekipleri Parist Saint-Germain, Sochaux, Rennes ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Mevlüt Erdinç, Türkiye'de ise Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor'da oynadı.

35 kez milli takım formasıyla mücadele eden Erdinç, geçen yıl aktif kariyerini noktaladı.

Kaynak: AA
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