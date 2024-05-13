Mevsimlik Tarım İşçilerinin Can Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Can Güvenliği Tehlikede

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçiliği yapan Şanlıurfalı ailelerin çadır kurdukları bölgeyi ziyaret etti. İşçiler, çadırlar arasında gelişigüzel çekilen ve açıkta bulunan elektrik kabloları, sayaçlar ve seyyar trafo nedeniyle can güvenliği açısından tehlike yaşadıklarını dile getirdi. Tanal, işçilerin sorunlarını yerinde görerek yetkililere ileteceğini belirtti.

13.05.2024 16:50
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(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçiliği yapan Şanlıurfalı ailelerin çadır kurdukları bölgeyi ziyaret etti. Sorunlarını dile getiren işçiler, çadırlar arasında gelişigüzel çekilen ve açıkta bulunan elektrik kabloları, sayaçlar ve seyyar trafo nedeniyle can güvenliği açısından yaşadıkları tehlikeyi anlattı.

Mahmut Tanal, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçiliği yapan Şanlıurfalı ailelerin çadır kurdukları bölgeyi ziyaret ederek, çadırlar arasında gelişigüzel çekilen ve açıkta duran elektrik kablolarını, panolara yerleştirilmeyen elektrik sayaçlarını ve seyyar trafoyu görüntüledi. Bu sırada Tanal'ın etrafına çocuklar ve işçiler toplandı. Tanal'ın, "Bu nedir?" sorusuna çocuklar "Bu elektrik, kimi tutarsa ölür" karşılığını verdi. Tanal çocukları, elektrik kablolarına ve yerde küçük tahta parçasına çakılı elektrik sayaçlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Tanal'ın,  "Bu elektrik trafosu mu?" sorusuna bir işçi "Devletin verdiği elektrik trafosu. Ev başı bir saat var. Sayaçlar çalışıyor. Devlet tahsil ediyor ama panosu yok devletin" karşılığını verdi. İşçi, elektrik kablolarını 180 bin liraya kendilerinin aldığını ve sayaçların da çalıştığını söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Sayacınız çalışıyor, yani kaçak elektrik yok burada" sözleri üzerine işçi "Burada kaçak yok. Sayaç devlete çalışıyor" ifadesini kullandı.

"GÜVENLİK YOK"

Tanal'ın, elektrik sisteminin çocukların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde neden oluşturulmadığını sorması üzerine, bir tarım işçisi bunun yetkililere sorulması gerektiğini söyledi. İşçilerin yaşam alanlarında can güvenliği açısından risk oluşturan elektrik kablolarının ve elektrik sayaçlarının açıkta bulunmasından duyduğu şaşkınlığı ifade eden Tanal, "Bunu doğru düzgün bir yere asamıyorlar mı?" diye sordu. İşçi, "Yağmur yağsa sel olsa, burada her tarafta elektrik var, bütün çadırları yakar. Her 10 çadırda böyle bir tane var. Sayaçlar tamam, devlet tanıyor bir bir. Sayaçlar var, devletin kasasına para akıyor ama güvenlik yok" şeklinde konuştu.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Can Güvenliği Tehlikede
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Can Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

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