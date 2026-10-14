Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un 10 yıl önce Şişli'de öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. Dört sanık için tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık için ruhsatsız silah suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi.

Şişli’de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülecek.

DÖRT SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Gündüz için ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

İddianamede, Gündüz’ün olay günü saat 19.01’de Avcılar Metrobüs Durağı’ndan metrobüse bindiği, 19.47’de Mecidiyeköy’de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi.

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek

Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi.

KENDİSİNİ KARGO GÖREVLİSİ OLARAK TANITTIĞINI ANLATTI

Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz’ün ifadesinde, Kanbur’un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi.

Daha önce Kanbur’un adresine gittiği belirtilen Gündüz’ün, olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur’u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı.

İddianameye göre Gündüz, Kanbur’un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi.

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek

SİLAHI DENİZE ATTIĞINI SÖYLEDİ

Gündüz, saldırının ardından otobüsle Hisarüstü’ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan’dan Kanlıca’ya giderken denize attığını anlattı. Kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü.

İddianamede, olay yerinde 11 Haziran’da keşif yapıldığı da belirtildi.

DİĞER SANIKLARIN İLETİŞİM KAYITLARI İDDİANAMEDE

Telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz’ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu kaydedildi.

Serdar Kar’ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı, ertesi gün saat 10.13’e kadar telefonunun kapalı olduğu ve bu süreçte Gündüz’e iki mesaj gönderdiği belirtildi.

Yüksel Kar’ın ise olaydan üç gün önce ABD’ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı aktarıldı. Olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

Kaynak: DHA
Çağlayan Adalet Sarayı3. SayfaİstanbulCinayetGüncelŞişliSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Soyguna girdi, tarihe geçti Soyguna girdi, tarihe geçti!
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:29
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei