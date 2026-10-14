Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 4 sanığın ilk duruşması İstanbul'da görülecek

Şişli’de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülecek.

DÖRT SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Gündüz için ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

İddianamede, Gündüz’ün olay günü saat 19.01’de Avcılar Metrobüs Durağı’ndan metrobüse bindiği, 19.47’de Mecidiyeköy’de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi.

Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi.

KENDİSİNİ KARGO GÖREVLİSİ OLARAK TANITTIĞINI ANLATTI

Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz’ün ifadesinde, Kanbur’un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi.

Daha önce Kanbur’un adresine gittiği belirtilen Gündüz’ün, olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur’u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı.

İddianameye göre Gündüz, Kanbur’un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi.

SİLAHI DENİZE ATTIĞINI SÖYLEDİ

Gündüz, saldırının ardından otobüsle Hisarüstü’ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan’dan Kanlıca’ya giderken denize attığını anlattı. Kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü.

İddianamede, olay yerinde 11 Haziran’da keşif yapıldığı da belirtildi.

DİĞER SANIKLARIN İLETİŞİM KAYITLARI İDDİANAMEDE

Telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz’ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu kaydedildi.

Serdar Kar’ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı, ertesi gün saat 10.13’e kadar telefonunun kapalı olduğu ve bu süreçte Gündüz’e iki mesaj gönderdiği belirtildi.

Yüksel Kar’ın ise olaydan üç gün önce ABD’ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı aktarıldı. Olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği de iddianamede yer aldı.