Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Destek Projeleri - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Destek Projeleri

Mezitli Belediyesi\'nden Kadınlara Destek Projeleri

Mezitli Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulurken, kadınlara yönelik danışma merkezleri, sağlık hizmetleri, üretici pazarları ve meslek edindirme kursları gibi destekler sunuluyor.

21.11.2024 19:19  Güncelleme: 20:06
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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer edinmesi ve yaşam kalitelerinin artması amacıyla önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kadınların her alanda güçlü ve özgüvenli bireyler olmaları için belediye olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Güçlü kadın, güçlü toplum demektir" dedi.

Mezitli Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, kadınların ihtiyaçlarına yönelik daha etkili çözümler sunabilmek amacıyla Mezitli Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurdu. Müdürlük bünyesinde kadınlara yönelik çalışmalar aktif olarak devam ediyor.

Kadınların karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi de faaliyetlerine devam ediyor. Merkezde, uzman ekipler tarafından psikolojik destek veriliyor, Mersin Barosu iş birliğiyle hukuki yönlendirme hizmetleri sağlanıyor.

Kadınlar her alanda destekleniyor

Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarıyla yapıaln iş birliği ile kadınlara kanser taraması, mamografi desteği ve onkolojik tedavi hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, düzenlenen farkındalık çalışmaları ve şiddetle mücadele seminerleriyle kadınların bilinçlenmesi sağlanıyor.

Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol alması amacıyla Kadın Üretici Pazarları da büyütülüyor. Bu pazarlarda kadınlar, el emeklerini satışa sunarak hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kız öğrencilerin barınma soruna da çözüm üretmek üzere harekete geçen Mezitli Belediyesi, Behiye Şifan Kadın Konukevi'ni yurda dönüştüldü.

Kadınların istihdamda daha fazla yer alabilmesi için meslek edindirme kursları da düzenleyen Belediye, el becerilerinden girişimcilik eğitimlerine kadar çeşitli alanlarda açtığı kurslarla kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını hedefliyor.

Kısa süre sonra faaliyete geçecek Gebelik Okulu ile de anne adaylarına doğum öncesi hazırlık, emzirme, bebek bakımı ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Kadınlara Destek Projeleri - Son Dakika

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