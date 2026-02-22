MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Sekreteri Büyükataman\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
22.02.2026 22:03
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz, İstikrarlı Bölge' hedefleri, Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Bu hedefleri sekteye uğratmaya çalışanlar, Türkiye ve Türk milletinin hasımları veya onların işbirlikçileridir." dedi.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Büyükataman, MHP'nin siyaseti bir koltuk kavgası olarak değil, toplumsal uzlaşının tesis aracı olarak gördüğünü söyledi.

Büyükataman, büyük Türk milletini ve devletini yok etmek isteyen dahili veya harici çevrelerin her defasında enselerinde bozkurtların nefesini hissettiğini ve hissetmeye devam edeceğini anlattı.

Dünya genelinde ve Türkiye'de gerginliklerin her geçen gün artarak devam ettiğini ve karşı karşıya kalınan risklerin büyüdüğünü belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Siyonist barbarlık, Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçunu işlemiştir. Başta İran olmak üzere bölgemiz yeni çatışmalara gebedir. Küresel sistem, son yıllarda derin bir istikrarsızlık sürecinden geçmektedir. Diğer yandan Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir. Bölgemizin ve Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi adımlarını işte bu sorumluluk bilinci ile atmaktadır."

"Amacımız milli birliğimizi güçlendirmek, tüm prangaları söküp atmaktır"

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin kararlılıkla ilerlemesinin, sınırlar içinde terör belasına son verdiği gibi sınırlara mücavir bölgelerde de teröre hareket alanı bırakmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye ile amacımız milli birliğimizi güçlendirmek, Türkiye'nin ve Türk milletinin ayağındaki tüm prangaları söküp atmaktır. 1000 yıllık kardeşliğimizden aldığımız ilhamla bu topraklarda barış ve huzuru baki kılmaktır. Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Bu hedefleri sekteye uğratmaya çalışanlar, Türkiye ve Türk milletinin hasımları veya onların işbirlikçileridir."

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurucu ilkelerden, anayasanın vazgeçilmez maddelerinden, milli ve manevi değerlerden, üniter yapıdan, toprak bütünlüğünden, resmi dilden nokta kadar taviz verilmediğini ifade etti.

Her zaman olduğu gibi kahraman şehit ve gazilerin hukuklarının korunduğunu, onların şanlı mücadelelerine gölge düşürecek ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir yanlışın altına imza atılmadığını kaydeden Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu her yerde şehitlerimizin muhterem aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman baş tacı olmuştur ve bundan sonra da öyle olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Canlarını vatana ve millete siper eden kahramanlarımız elde edilecek başarının asıl kahramanlarıdır, şerefli mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının bereketli sofrasında bir araya gelmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

İdeallerinin, güçlü, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye olduğunu ifade eden Aydın, "Evlatlarımızın korkusuzca büyüdüğü, anaların gözyaşı dökmediği, bayrağımızın her karışında vatan, güven ve umutla dalgalandığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki terör sadece canlara değil milletimizin birliğine ve geleceğine kasteden en büyük tehdittir." dedi.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ise şehitleri rahmetle andığını, gazilere hayırlı ve sağlıklı ömür dilediğini belirterek, Ülkü Ocakları olarak şehitlerin emanetlerini emanet bilmeye devam edeceklerini kaydetti.

İftar programına çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, İnsan Hakları, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Bursa, Terör, Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.