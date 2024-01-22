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MHP İzmir İl Başkanı Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi - Son Dakika
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MHP İzmir İl Başkanı Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin en önemli kavşak noktasının Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olduğunu belirterek, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesini müjdeledi.

22.01.2024 - 13:02,
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, mahalli İdareler Genel Seçimlerinin en önemli kavşak noktasının Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olduğunu belirtip, "Bu noktada bizleri 2024 yerel seçim zaferi için gayretlendiren en önemli müjde, varlığı, mücadele azmi, İzmir için yaptıkları, dostluğu, inancı ve sarsılmaz iradesiyle kendisini kanıtlamış İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ Beyefendi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesi oldu" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin il başkanlığında İzmir gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. 2024 yılında beklenen en önemli olayın 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğunu söyleyen Şahin, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ'ı desteklerini belirtip, "Partimizin 55'inci yılı münasebetiyle, 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak 2024, ikincisini 11 Ocak 2024, üçüncüsünü de 15 Ocak 2024 tarihinde milletimizle paylaşılmış ve paylaşılmaya devam ediliyor. 55 yaşına giren partimizin bu seçimlerde büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyoruz. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin en önemli kavşak noktası hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleridir. Bu noktada bizleri 2024 yerel seçim zaferi için gayretlendiren en önemli müjde, varlığı, mücadele azmi, İzmir için yaptıkları, dostluğu, inancı ve sarsılmaz iradesiyle kendisini kanıtlamış İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ Beyefendi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesi oldu" ifadelerini kullandı.

'İZMİR UZUN YILLARDIR MAKÜS TALİHİYLE MÜCADELE EDİYOR'

İzmir'in tarihe kazımış bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Şerefli ve şanlı mazinin parlayan yıldızı olan şehir. Bütün Türklüğün gözbebeği; asil ve onurlu insanların, emek ve alın teriyle yaşayan hemşehrilerimizin şehri İzmir'dir. İzmir, uzun yıllardır maküs talihiyle mücadele etmektedir. İzmir'in vatansever, Atatürkçü ve milli kimliğini suiistimal eden CHP zihniyeti maalesef son 23 yılda İzmir'e çelme taktı, ilerlemesini durdurdu ve yaşanması zor bir kent haline dönüştürdü. Varlık potansiyelleri görmezden gelinerek ihmal edilen İzmir, HDP kürsülerinin cambazlığını yapan bir zihniyetin tahakkümü altına girdi" açıklamalarında bulundu. İzmir'de yolların bozuk, denizin kirli olduğunu ve çöp sorunu yaşandığını söyleyen Şahin, "İzmir'de kanalizasyon arıtma tesisi verimli çalışmıyor. İzmir'de ulaşım zorlu, toplu taşım sorunlu. İzmir'de yapı stokunun yüzde 70'i depreme dayanıksız. Fakat bunu bilen gafil zihniyet yerel yönetici olarak insanımız için tek bir müspet adım dahi atmadı. Çünkü İzmir'i sorunun ta kendisi olan Tunç Soyer ve CHP zihniyeti yönetiyor" dedi.

'ALİAĞA, İZMİRLİLERİN HAYRANLIĞINI KAZANDI'

"Türkiye ve İzmir için gün doğmak üzere" diyen Şahin, Cumhur İttifakı yerel yönetim anlayışının İzmir'de hakim olacağını ve başta Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe için yepyeni bir dönemin başlayacağını aktardı. Şahin, " Manisa, MHP'nin üretken belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bir yıldız gibi yanı başımızda parlıyor. Aliağa, gururla yükselen bir hizmet bayrağı olarak bütün İzmir'i gölgede bırakmış ve İzmirlilerin hayranlığını kazandı. Şimdi sıra bütün İzmir'e geldi" dedi.

Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran'ın MHP'den Tire Belediye Başkanı adayı olmak istediğine ilişkin soruları da cevaplayan Şahin, "Tire için de önümüzdeki günlerde açıklama yapıp, döneceğiz. Salih Atakan Duran dışında çok fazla aday olmak isteyen var" diye konuştu.(DHA)

Görütü Dökümü

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-MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin konuşması

-Genel detay ve görüntüler

Haber: Yağmur ÖNGÜN kamera: Gökhan KILIÇ İZMİR, (DHA)-

MHP İzmir İl Başkanı Hamza Dağ\'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel MHP İzmir İl Başkanı Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP İzmir İl Başkanı Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi - Son Dakika
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