Mikroplastikler Deniz Ekosistemini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Mikroplastikler Deniz Ekosistemini Tehdit Ediyor

Mikroplastikler Deniz Ekosistemini Tehdit Ediyor

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanındaki mikroplastiklerin deniz ekosistemine ve insan sağlığına zarar verdiğini belirtti. Artan plastik atıklar ve mikroplastik kirliliği ile ilgili yapılan dalışlar, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

02.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:50
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AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanındaki mikroplastiklerin deniz ekosistemini tehdit ettiğini, tüketilen deniz canlıları aracılığıyla da insanlara kadar ulaştığını söyledi.

Sahillerde son yıllarda artış gösteren plastik atıklar tehlike oluşturuyor. Sahillerden, nehirlerden denizlere ulaşan plastik atıklar ise güneş ve dalganın etkisiyle zamanla mikroplastiklere dönüşüyor. Deniz içerisindeki mikroplastikler insan sağlığı da dahil olmak üzere tüm ekosistemi tehdit ediyor. Daha önce deniz ekosistemi içerisindeki canlılarda da görülen mikroplastikler, tüketilen deniz ürünleriyle insanlar için tehlike oluşturuyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde yaptığı deniz dibi dalışında mikroplastik kirliliği gözler önüne serildi. Plastik kirliliğinin ortasında yüzen Prof. Dr. Gökoğlu, mikroplastiklerin deniz ekosistemine oldukça zarar verdiğini söyledi.

'DENİZİN DİBİ MİKROPLASTİKLER DOLUYDU'

Plastik atıkların çağın en büyük problemlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Hem karada hem denizde plastik kirliliği oluşuyor. Alanya tarafında yaptığımız dalışta da suyun altında parçalanmış plastikleri gördük. Denizin dibi mikroplastikler ile doluydu. Nehirlerin taşıdığı plastikler hep denizde buluşuyor. Güneşin, dalganın etkisiyle bu plastikler parçalanıp, mikroplastik dediğimiz boyutlara ulaşıyor. Bunlar deniz ekosistemini etkiliyor. Bununla beraber deniz canlılarının da sindirim sistemini tıkamasına, dokularında plastik kalıntıları kalmasına neden oluyor" dedi.

DOĞADA KAYBOLMUYOR

Mikroplastiklerin deniz ekosistemini tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Mikroplastik doğada kalıyor. Kaybolma diye bir durumu yok. En ufak boyuta bile gelse kalıyor. Bu gidişle bitecek gibi durmuyor. Mikroplastik deniz ekosisteminde bulunan besin zincirinin bütün halkalarında var. Balığı yediğimiz zaman balıktaki mikroplastiği almış oluyoruz. Plastik atıklar kendileri ekosisteme zararlı olduğu gibi üzerinde taşıdıkları bakterilerle de kirlilik yaratıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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