Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 Eğitim Yılını Açtı

Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 eğitim yılı açılış törenine katıldı

ANKARA - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Ankara'daki Arjantin İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ders zilini çaldı. Okullarda kayıt ücreti alındığı iddialarına yönelik konuşan Bakan Tekin, "Eğer okul aile birliğimiz veyahut da okul idaremiz bağış istiyorsa bu bağış isteğe bağlıdır. Zorlayanların bize iletilmesini ve bununla ilgili olarak il müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Yeni eğitim- öğretim yılı kapsamında ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen, okullarda bir araya geldi. Ankara'da Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda da öğrenciler, veliler ve öğretmenler ilk ders heyecanı yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Ankara Valisi Vasip Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan açılış törenine katılarak öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Okulun bahçesinde hazır bulunarak sıraya giren öğrencilere, Tekin ile Şahin eşlik etti. Bayrak töreni öncesi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okuldaki yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalan Bakan Tekin, sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi. 1'inci sınıflardan oluşan bir dersliğe giren Bakan Tekin, sıraya oturarak 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla hazırlanan açılış dersine katıldı.

"Okullarımızda 'Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık' temalı bir ilk ders etkinliği planladık"

Ziyaretin ardından konuşan Tekin, eğitim-öğretim yılına Türkiye'yi vatan kılan şehitleri, anmak ve onları yad etmek için bir ilk dersi etkinliğiyle başlandığını dile getirdi. Bu ilk ders etkinliğinin içeriği hakkında bilgi veren Tekin, "Ülkesine, milletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip bir milletiz. Ama aynı zamanda bizim milletimizin başka bir vasfı daha var. O da dünyanın her tarafında adaletin, hakkın ve hukukun temini için mücadele etmek. Bugün de biliyorsunuz yaklaşık 1 yıl olacak bir yıldır İsrail'de Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik bir zulüm var. Temel hak ve hürriyetlerin varlık gerekçesi olan yaşam hakları elinden alınan kırk binin üzerindeki bunların üçte birine yakını öğrenci yaşamlarını yitirdiler. Ülkelerini savunurken şehit oldular. Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilecek bir farkındalık oluşturmak bugün okullarımızda 'Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık' temalı bir ilk ders etkinliği planladık. Biraz önce de sınıflarımızda bu söylediğim çerçevede hazırlayıp okullarımızla paylaştığımız videoyu izledik" dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Tekin, okullarda ücretsiz yemek uygulaması ile ilgili soruya, "Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamaya devam edeceğiz. Yani deprem bölgesinde ve taşıma kapsamında Türkiye'nin her tarafındaki taşıma kapsamındaki öğrencilerimizden yemek uygulamasına devam edeceğiz. Şimdiki uygulamamız bu" ifadelerini kullandı.

"Eğer okul aile birliğimiz veyahut da okul idaremiz bağış istiyorsa bu bağış isteğe bağlıdır"

Okullardaki kayıt ücreti iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"İlkokul birinci sınıflara ve ortaokul birinci sınıfları yani beşinci sınıflara öğrenci kaydı, adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal şartlarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman biliyorsunuz iki tür kurulumuz var. Bir sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız iki sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Şimdi sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanlarının dışındakiler de usulü belli. Şimdi ben merak ediyorum. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürüm hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir. Mantık olarak kimden isteyecek işte bağışı? Mantık olarak şöyle bakmak lazım. Bir kere bu talepte bulunan kişi, bu bahsi geçen sınırlamalar içerisinde bu okula ya da herhangi bir okula kayıt hakkı olmadığı için çocuğunu kaydettiremediği için bir anlamda hakkı olmadığı bir şeyi talep eden bir kişiden bahsediyoruz. Önce bunu sorgulamak lazım. Ben tekrar söyleyeyim, ilkokullar, ortaokullar ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim bakanlık merkezden yerleştirmeleri İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız veriler ışığında yerleştirmelerini yapıyoruz. Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların ikinci faslı şuydu. Okullarımızın idarecilerimiz de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. O da şuydu. Velilerimiz sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için velilerimize baskı yapıyorlardı. Burada işte ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum diyebileceği bir alan da bırakmadık. O da bilgi işlem üzerinden merkezi olarak yürüdü. Aynı şekilde ortaokullar içinde bu şube seçimi. Orada da aynı şeyi yaptık. Bunun dışındaki konularda da okula zaten kaydedilmiş bir öğrencim. Eğer okul aile birliğimiz veyahut da okul idaremiz bağış istiyorsa bu bağış isteğe bağlıdır. Zorlayanların bize iletilmesini biz de bununla ilgili olarak il müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Asla ve kayıt parası kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili olarak okullarımızın okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğeri ile ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereklerini biz gereğini zaten biz yapıyoruz."