Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de okul açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de okul açılışına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli\'de okul açılışına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece derslik ya da bina yapmadık.

16.05.2025 17:49
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece derslik ya da bina yapmadık. Aynı zamanda internet erişiminden tutun bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk." dedi.

Darıca ilçesinde Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışında konuşan Tekin, eğitim öğretimin ağır bir yük olduğunu, bu yüzden hayırseverlerin katkılarını önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin OECD raporlarında örnek gösterilen ülke olduğunu dile getiren Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını iki katından fazla artırdıklarını kaydetti.

Tekin, o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısını bütün kademelerde 20'li rakamlara düşürdüklerini aktararak, "Bu çok önemli. Uluslararası raporlar var; Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar." dedi.

Sadece fiziki kapasiteyi artırmadıklarına dikkati çeken Tekin, "Aynı zamanda UNDP'nin raporu var. Diyor ki 'teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerinin tamamında etkileşimli (akıllı) tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülke Türkiye' tanımlaması yapıyor. Ben söylemiyorum bunu, UNDP'nin raporu var. Yani sadece derslik ya da bina yapmadık. Aynı zamanda internet erişiminden tutun bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bunu yaparken hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular. Onlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için yapılan yatırımı ayrı kategoride değerlendirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Birinci kategori; özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bir kısmına, normal okullarımızda kaynaştırma öğrencisi olarak diğer çocuklarla eğitim verdiğimiz okullarımız var. İkinci kategori; bugün açılışını yaptığımız gibi özel eğitim uygulama okulu dediğimiz 1851 okulumuz var. Bu 1851 okulda eğitim alan, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız var. Üçüncü kategori; okula erişimde sıkıntı yaşayan, evde eğitim alması gereken çocuklarımız var. Onlara da evde eğitim veriyoruz. Yani bir öğretmenimiz sabah kalkıyor, bu çocuğumuzun evine gidiyor, evinde ihtiyaç duyduğu eğitimi veriyor. Dördüncü kategori; evinde değil de hastanede tedavi alan çocuklarımız var. Onlar için de hastane sınıflarımız var. Hastanede eğitimlerini veriyoruz. Bir de beşinci kategorimiz var; bu anlamda özel işletmelerimiz var, özel rehabilitasyon merkezlerimiz var. Oralarda da eğitim alan çocukların eğitim masraflarını kamu olarak biz karşılıyoruz. Taşımadan tutun oradaki eğitim ihtiyaçlarına kadar tamamını biz karşılıyoruz. Bunları iyi ki yapıyoruz, ne yapsak azdır."

Bu tür eğitim öğretim kurumları açan hayırseverlere teşekkür eden Tekin, "Bu işlerde biz de çok hassasız ama hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok hassas. Sürekli bu konudaki güncellenmiş rakamları, okullarımızı ve okullarımıza hazırladığımız teknik donanımları kendileriyle paylaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesen Tekin, hayırsever Alaettin Tacir'e plaket vererek, yeni bir okul yapması için söz aldı. Daha sonra sınıfları gezen Bakan Tekin'e bir öğrenci kendi yaptığı resmi hediye etti.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Tacirler Eğitim Vakfı Başkanı Alaettin Tacir, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de okul açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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