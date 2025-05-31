Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van\'da Bilim Sanat Merkezi\'nin açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "BİLSEM'lerde çocuklarımıza sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. BİLSEM'ler bu anlamda bizim için çok önemli." dedi.

Van'daki programları kapsamında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Tekin, ardından Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılışına katıldı.

Burada konuşan Tekin, ülkesi ve milleti için mücadele etmeyi, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkmayı bir onur meselesi olarak gören bir coğrafyada yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının en önemli konusu olarak eğitimi gördüğünü vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Başbakan olduğu gün bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koymuş. Bunları nereden anlıyoruz? O güne kadar olmayan bir şeyi yapmış ve genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirmiş. Bunun sonuçlarını da gördük."

"Van'da öğretmen sayısını 3 katına çıkardık"

Van'da 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200 bin öğrenci olduğunu hatırlatan Tekin, bu sayısının şu an yüzde 50 arttığını ve 300 bine ulaştığını ifade etti.

Van'da eğitim ve öğretimle ilgili yatırım ve hizmetlere değinen Tekin, şunları kaydetti:

"O gün 200 bin öğrenciye Van'da 3 bin 823 dersliğimiz varmış. Yani 200 bin öğrenci 3 bin 800 derslikte eğitim alıyormuş. Öğrenci sayısı yüzde 50 artmış. Peki derslik sayısı ne kadar artmış? Yani Cumhuriyetin başından itibaren o güne kadar 3 bin 800 civarında derslik yapılmış. Yuvarlak hesap 4 bin diyelim. Peki şu an kaç dersliğimiz var Van genelinde biliyor musunuz? 12 bin 836. Yani o gün sahip olduğumuz derslik sayısını 3 katına çıkarmışız. Bu, gerçekten çok önemli bir gösterge. Bu olduğu zaman ne oluyor? Sınıflardaki öğrenci sayımız 50'li, 60'lı, 70'li rakamlardan 20'li rakamlara düşüyor. Bu, dünya ortalaması açısından Türkiye'yi gerçekten çok iyi noktaya taşıyan bir gösterge. Yaklaşık 22, 23 yıl önce 200 bin öğrencimize 6 bin 83 öğretmenimiz ders anlatıyormuş. Şimdi bu sayıyı 3 katına çıkardık. Şu an Van'da 18 bin 548 öğretmenimiz ders anlatıyor, derslere giriyor. Bu, gerçekten çok önemli bir gösterge."

"Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz"

Eğitim alanındaki çalışmalarla dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Tekin, "Bunu söyleyince muhalefettekiler anlamıyorlar ama uluslararası raporlarla gösterdiğimizde, bak OECD'nin raporunda diyor ki 'Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde bu anlamda yükseliş gösteren tek ülke' dediğinde, söyleyecek bir şeyleri kalmıyor. Bunlar fiziki anlamda yaptıklarımız. UNDP'nin raporu 'Türkiye bütün dersliklerinde etkileşimli tahta yani akıllı tahta, internet erişimi, akıllı tahta olan neredeyse dünyadaki tek ülke' diyor. UNDP'nin raporundaki ifade aynen bu cümle. Dolayısıyla çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği desteklerle bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Tekin, "Bizi desteklemezseniz bunları yapamayız. O yüzden sizin desteğiniz bizim açımızdan çok önemli. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

"Yerli zeka ölçeği geliştirildi"

Bilim Sanat Merkezlerinin çocukların yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için okul dışı zamanlarda eğitim alabildikleri ortamlar olduğunu anlatan Tekin, bu anlamda Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci alımını zeka testi uygulayarak yaptıklarını hatırlattı.

Tekin, TÜBİTAK'la ulusal zeka ölçeğini geliştirmek için başlatılan projede dünyadaki en büyük örneklem kapasitesine sahip 3-22 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin ilgi, yetenek ve becerilerini ölçebilecek ve dünyaya örnek gösterilebilecek bir yerli zeka ölçeği geliştirdiklerini söyledi.

İlk kez bir ülkenin büyük şirketler dışında kendi zeka ölçeğini geliştirdiğine vurgu yapan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİLSEM'lere bu ölçekle öğrenci alıyoruz artık. Bu yıl ilk defa öğrencimizi aldık. BİLSEM'lerde çocuklarımıza sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. BİLSEM'ler bu anlamda bizim için çok önemli. BİLSEM'e devam eden çocuklar, bizim geleceğimiz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. BİLSEM'lerde, okullarımızda, ülkesine, milletine, memleketine, Erciş'e, Van'a hayırla yad edilecek, hizmetler yapacak kuşaklar yetiştirmeyi Cenabıallah bizlere nasip etsin diyorum. Bu süreçte bize destek olan valimiz, siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak bu kurumları yapıyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yerel halkın, sizlerin bu kurumlara sahip çıkması bizim için önemli. Siz sahip çıkmazsanız, destek olmazsanız buralar asıl işlevlerini yerine getiremezler."

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise "Van'da eğitim adına çok güzel işler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve desteklerinizle 3 yılda 246 okulumuzu yaptık. Eylülde hepsini açıyoruz. Yaklaşık 15 milyar liralık bir yatırım yapıldı. Hafta sonları öğretmenlerimiz, öğrencilerle canla başla çalışıyor. 15 bin öğrencimiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Okullarımızda 100 kültür sanat odası yaptık." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindekilerle Bilim Sanat Merkezi'ndeki derslikleri dolaşan Tekin, bir öğrencinin doğum günü kutladı, öğrenciyle pasta kesti.

Tekin, daha sonra Van Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu'nun seslendirdiği türküleri dinledi.

Açılışa, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri katıldı.