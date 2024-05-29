Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Müfredat değişikliklerimizi öğrencilerin beceriye dönüşmesi için yapıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Diyorlar ki; 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı daha çok öğrenme üzerine kurgulanmış. Bu öğrenme çıktılarının beceriye dönüşmesi ıskalanmış ya da yeterince yapılmamış.' Biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Tekin, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 20 milyon genci temsil eden ve yarışmada finale kalan 808 öğrenciyi tebrik etti.

Eğitim öğretim süreçlerinin sadece bakanlık üzerinden yürütülebilecek bir süreç olmadığını belirten Tekin, bu süreçte en büyük paydaşlarının veliler olduğunu dile getirdi.

Velilerin öğrenci başarısındaki etkisi üzerine yapılmış araştırmalara değinen Tekin, şöyle konuştu:

"OECD, PISA, TIMSS ve benzeri uluslararası mekanizmalarda bizi ve çocuklarımızı sıralamada üzerimizde yer alan ülkelerin, öğrencileriyle, öğretmenleriyle kıyaslayan velilerimize ve ebeveynlerimize şunu hatırlatmak istiyorum, neden kendinizi oralardaki velilerle kıyaslamıyorsunuz? Neden oradaki velilerin mesela haftalık okuma saatleriyle Türkiye'deki velilerin haftalık okuma saatlerini kıyaslamıyorsunuz? Kıyasladığınız ülkelerle bizim ülkemizdeki ebeveynlerin haftalık okuma saatleri neredeyse bizim iki katımız. Bunu şunu için anlatmaya çalışıyorum. Eğer eğitim sistemimiz başarılı olacaksa bu sürecin içerisinde velilerimiz bizim için çok önemli.

'Bu salonda bulunan velileri alkışlamak istiyorum' dedim şunun için, öğrencilerimiz derslerinden belki liselere ya da üniversitelere giriş sınavına yapacakları hazırlıklarından fedakarlık ederek buraya geldiler. Türkiye'de maalesef birçok velimiz, öğrencilerimizin bu tür etkinliklere katılmasından rahatsız oluyorlar. Çocuklarının daha çok test çözmesini, daha çok sınavlara hazırlıkla vakit geçirmesini istiyorlar. İşte bu salonda 808 öğrencinin anne babasını böyle düşünmedikleri için tebrik ediyorum, onlara gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Müfredat değişikliklerimizi bu çerçevede organize ettik"

"Aslında şu salon bizim müfredat değişikliklerini yapmak istememizin en önemli göstergesi" ifadesini kullanan Bakan Tekin, "Biz bu salondaki 808 öğrencinin, Türkiye'de bu proje sürecine katkı veren 3 bin 400 okulumuzun değil, 20 milyon öğrencimizin ve 76 bin okulumuzun hepsinin aynı hassasiyetle, aynı azimle bu tür süreçlere dahil olmasını istediğimiz için müfredat değişikliklerimizi bu çerçevede organize ettik." dedi.

Çocukların okuldaki öğrenme süreçlerini ve teorik bilgilerini farklı alanlarda gündelik becerilere dönüştürebilecekleri bir müfredat olmasını istediklerini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bizi de zaten biraz önce isimlerimiz zikrettiğim uluslararası mekanizmalar bu sebeplerden dolayı eleştiriyorlar. Diyorlar ki; 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı daha çok öğrenme üzerine kurgulanmış. Bu öğrenme çıktılarının beceriye dönüşmesi ıskalanmış ya da yeterince yapılmamış.' Biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda dediğim gibi 20 milyon öğrencimizin belki tamamı bütün etkinliklere dahil olmuş olacak."

Bakan Tekin, baş döndürücü gelişmelere ayak uydurma konusunda salondaki öğrencilerin, büyüklerinden daha yetenekli ve başarılı olduklarını aktardı.

Sosyal etkinlikler modülü sınıflardaki başarıların belirlenmesinde etkili olacak

Gençlerin önünü açmak istediklerini ve gelişimlere ayak uydurabilmeleri için gerekli altyapı ve yasal hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Bunu hayata geçirmek için de özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere 5 bine yakın paydaşla işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu sürecin sonunda çocuklarımızın eğitim, öğretim sürecinin daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimizi kendi kişisel gelişimleri ve kişisel hayattan beklentileri açısından gerek liselere gerek üniversitelere giriş sınavında veya okul başarılarında bu tür etkinliklerin kendilerine not ya da puan olarak katkı vermesini arzu ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve TÜBİTAK Başkanımızla da bu konuda sürekli irtibat halindeyiz, konuşuyoruz. Bu başarılar sizin eğitim öğretim kademelerinin arasındaki geçişlerde size faydası olsun, okullardaki sınıf geçiş sürecine size faydası olsun diye bir çalışmanın içerisindeyiz."

Bu yıl başlatılan sosyal etkinlikler modülüne de değinen Tekin, "Artık sizlerin sınıflarınızdaki başarılarınızın belirlenmesinde etkili olacak. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızın da bu tür projelere destekleri, bu tür projelerde yer almaları bakanlığımız açısından takdir edilecek. Onun da altyapısını oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Onu da oluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Biyoloji, teknoloji tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Bakan Tekin ile törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.