Milli Güreşçi Taha Akgül ile Bir Araya Gelen Mansur Yavaş: "Maalesef Pek Kurallara Uyulmadı. Ülkenin Taha'ya ve Yeni Tahalara İhtiyacı Var" - Son Dakika
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Milli Güreşçi Taha Akgül ile Bir Araya Gelen Mansur Yavaş: "Maalesef Pek Kurallara Uyulmadı. Ülkenin Taha'ya ve Yeni Tahalara İhtiyacı Var"

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi. Yavaş, "Maalesef pek kurallara uyulmadı. 20-25 saniye kala tekrar ihtarı verdiler. Ama Taha rakiplerine bir puan vermeden bronzu aldı... Maalesef sporda da böyle adaletsizlikler oluyor. Şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı şampiyonluklar, İstiklal Marşı'mızı sürekli olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okutması bizi devamlı gururlandırdı. Türk spor tarihine de güreş tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. İnşallah bu Taha'nın güneşi bırakmasıyla bitmez. Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var" dedi.

13.08.2024 15:24  Güncelleme: 15:39
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi. Yavaş, "Maalesef pek kurallara uyulmadı. 20-25 saniye kala tekrar ihtarı verdiler. Ama Taha rakiplerine bir puan vermeden bronzu aldı... Maalesef sporda da böyle adaletsizlikler oluyor. Şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı şampiyonluklar, İstiklal Marşı'mızı sürekli olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okutması bizi devamlı gururlandırdı. Türk spor tarihine de güreş tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. İnşallah bu Taha'nın güneşi bırakmasıyla bitmez. Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, milli görüşçi Taha Akgül'ü makamında ağırladı. Yavaş, Taha Akgül'ü bronz madalya aldığı için tebrik ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle şampiyona hoş geldin diyoruz. Ben kotanın alındığı zaman söz vermiştim inşallah maçlarınızı izleyeceğiz diye. ve ASKİ'nin altı güreşçisi kota almıştı ve bir buçuk ay öncesinden Taha'nın finalini izleyip orada jübilesini yapacağını biliyorduk. ve orada altını alıp jübilesini yapmasını bekliyorduk ama maalesef pek kurallara uyulmadı. 20-25 saniye kala tekrar ihtarı verdiler. Ama Taha rakiplerine bir puan vermeden bronzu aldı. Maalesef sporda da böyle adaletsizlikler oluyor. Ama tabii ki şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı şampiyonluklar, hep İstiklal Marşı'mızı sürekli olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okutması bizi devamlı gururlandırdı. ve bence Türk spor tarihine de güreş tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Bundan sonra kendisinden beklentimiz inşallah ASKİ Spor'da daha önce başlattığımız yeni gençlere yönelik çalışmaları arttırarak kendisi gibi şampiyonlar yetiştirip ülkemizi gururla dalgalandıracak güreşçilere sahip olacağımıza inanıyoruz. Üzgün geldik ülke olarak tek altın madalya olmaması hepimizi üzdü. İlk defa mindere çıkan güreşçilerimiz de vardı. Tabii ki oradaki ambiyansın verdiği heyecan da mutlaka etkili oldu ama onlar da tecrübe kazandılar. Şunun da bilmesini isterim ki; Olimpiyat'a herkes katılamıyor zaten. Yani çeşitli başarılara sahip olup oraya katılacak sporcuların arasına girmeniz gerekiyor. Bizim ASKİ ve şimdi başlayacak Paralimpik olimpiyatlara toplam 23 sporcumuz katılıyor. İnşallah Paralimpik olimpiyatlardan altın bekliyoruz. Ben Taha'ya şimdiye kadar verdiği hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizi gururlandıracak çok sayıda şampiyonluğa sahip oldu. İnşallah bu Taha'nın güneşi bırakmasıyla bitmez diyoruz. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var. Bunu da başaracağından eminim. Ben aldığı bronz madalyadan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında da aynı başarıları sürdürmesini diliyorum.

Televizyonları verdi mi bilmiyorum Taha güreşi kazandı, güreş bitti daha sonra ayakkabılarını çıkarmaya başladı. Zaten önce olimpiyatlarda jübile yapması kendisi için çok önemli. Olimpiyatlara gidemeden de jübile yapabilirdi. Ama orada bronzu kazandık sonra ayakkabılarını çıkarırken tek tek oradan bütün salona kazandığı şampiyonlukları, başarılarını saydılar. Tesadüf rakibinin de son maçıymış. O da aynı şekilde bıraktı ama onun pek başarısını duymadık ama Taha'nın bütün başarılarını orada da tek tek saydılar. Gerçekten çok önemli bir şeydi. Tabii ki antrenörü Abdullah Hocamıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Ülkemizin altın madalyasıyla oynandı diyebilirim"

Milli güreşçi Taha Akgül ise şunları söyledi:

"Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kulübümüzde aynı zamanda onursal başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a öncelikle olimpiyatlarda son 10 bizimle orada birlikte olması, o olimpiyat heyecanını yaşaması, o duyguyu bizimle beraber tatması gerçekten bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki altın madalyayla Başkanımızı orada uğurlayalım, güneş kariyerimizi bitirelim. İnanın kendilerinin orada olması bir nevi aslında benim heyecanımı da artırdı. Çünkü gerçekten söz vermişti, geleceğim diye. Özellikle jübilemizin orada olması, Başkanımızın orada olması benim heyecanımı çok arttırmıştı. Gönlümde kafamda sadece altın madalya vardı ama maalesef yarı final müsabakasında hakemler inisiyatif aldılar. İki dünya şampiyonluğu müsabakasında hiç daha önce böyle bir inisiyatif alınmadı. İki pasiviteyle ben çok uzun zamandır böyle bir maç bittiğini hiç hatırlamıyorum. Hakemler resmen agresif bir şekilde acele ettiler onu vermek için. Çünkü bir dakikanın altına süre düştüğünde o ihtarı bir daha veremiyor kural olarak. Adaletsiz bir karar oldu ama elden de bir şey gelmiyor. Biraz orada lobi olarak zayıf kaldık. Ülkemizin altın madalyasıyla oynandı diyebilirim. Benim alacağım altın madalya ülkemizi 20 sıra birden yukarı çıkaracaktı. 40. sıralara kadar yükseliyorduk. Nasip olmadı. Buruk bir şekilde minderde ayakkabıları çıkarmak nasip oldu ama oradaki ambiyans çok güzeldi.

"Genç kardeşlerimizin özellikle olimpiyat yolunda başarılı olmaları için hizmetlerimizi büyüteceğiz"

Doğma büyüme Sivaslıyım. Babam işçi. Kendisi güreş sayesinde Sivas Demiryolları'nda kadro almış, hayatını o şekilde devam ettirmiş. Abimle beni de evin ortasında güreştirerek bizi spora başlattı. Artık sonuna geldik bu kariyerin. Altın için elimden geleni yaptım. İnşallah bundan sonra artık ASKİ Spor'da genç kardeşlerimizin özellikle olimpiyat yolunda başarılı olmaları için hem vitrin tarafında hem altyapı tarafında hizmetlerimizi büyüteceğiz Başkanımızın önderliğinde. ASKİ Spor bundan sonra olimpiyatlarda da inşallah daha çok ses getiren sadece güreş branşında değil, diğer branşlarda da ses getiren bir kulüp olacaktır. Ben başkanımıza bizlere verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Güreşçi Taha Akgül ile Bir Araya Gelen Mansur Yavaş: 'Maalesef Pek Kurallara Uyulmadı. Ülkenin Taha'ya ve Yeni Tahalara İhtiyacı Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Güreşçi Taha Akgül ile Bir Araya Gelen Mansur Yavaş: "Maalesef Pek Kurallara Uyulmadı. Ülkenin Taha'ya ve Yeni Tahalara İhtiyacı Var" - Son Dakika
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