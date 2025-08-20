Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta basın toplantısında konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün terör bitme noktasına getirilmişse, örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirecek Terörsüz Türkiye vizyonumuz işte bu güvenli ortamı sürekli kılmaya yönelik hedefimizin en somut yansımasıdır." dedi.

Şırnak'ta temaslarını sürdüren Bakan Güler, Öğretmenevi Lobi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları vesilesiyle Şırnak'ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şırnak'ın Cudi'den Gabar'a uzanan engin dağlarıyla, verimli ovalarıyla, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle ülkenin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Güler, bu kadim ve güzel şehrin yıllarca terörün etkisiyle potansiyelini ortaya koymakta zorlandığını, sahip olduğu imkanları kullanamadığını belirtti.

Terörün yalnızca güvenliğe değil pek çok alana ket vurduğunu, Şırnaklıların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Bugün ise tablo artık çok ama çok farklıdır. Kahraman Mehmetçiğimizin, fedakar jandarmamızın, özverili emniyet teşkilatımızın ve yürekli güvenlik korucularımızla birlikte en önemlisi çok değerli Şırnaklı kardeşlerimizin ve elbette ki tüm milletimizin kararlı duruşu sayesinde, huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilmiştir. Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama da kavuşmuş olduk. Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönemin içerisindeyiz. Nitekim devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu eşsiz toprakları çatışmalarla değil aksine zengin petrol üretim kabiliyetiyle, yenilenebilir enerji kaynakları ve yatırımlarıyla, modern ulaşım projeleriyle, verimli tarımsal kalkınma hamleleriyle anılır kılmak için var gücüyle çalışmaktadır. Tüm bu alanlarda Şırnak son yıllarda hem merkezi hükümetimizin büyük gayretleri hem de Şırnak Belediyemizin verimli çalışmalarıyla muazzam ilerlemeler kaydetmiş, şehir bölgedeki yatırımların merkez üslerinden biri olmuştur."

"Bugünlere, umudun hakim olduğu bu seviyelere kolay gelinmedi"

Şırnak'ın artık enerji üretiminde Türkiye'nin gururu, tarımda ve seracılıkta bölgesel marka, sporda ve kültürde yükselen bir değer haline geldiğini anlatan Güler, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervlerine ev sahipliği yapan petrol kuyularının üretim rekorları kırdığı, yapılan yatırımlarla şehrin çehresinin estetik hale geldiği, pek çok sektörde açılan yeni tesislerin yüzlerce kişiye istihdam sağladığı, sporcuların Türkiye çapında ve uluslararası arenada birbirinden önemli başarılar elde ettiği bu yeni dönemin herkesin umutlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Şehrin her bir köşesinde heyecan ve üretim coşkusunun hissedildiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Ben de bugün şehrimizi ziyaret ederken bir yandan güvenliğin tesis edildiği emin bir kent görürken aynı zamanda kalkınmanın, üretimin, ve müreffeh yarınlara ilerleyen bir şehrin motivasyonunu yakından ve memnuniyetle müşahede etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Şüphesiz bugünlere, umudun hakim olduğu bu seviyelere kolay gelinmedi. Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz kahramanlıkları ve fedakarlıkları, ailelerinin engin dirayet ve metanetleri, bölge halkımızın sabrı ve direnci ile ortak gayelerimiz sayesinde bu huzur ortamına kavuştuk. Bugün terör bitme noktasına getirilmişse, örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirecek Terörsüz Türkiye vizyonumuz işte bu güvenli ortamı sürekli kılmaya yönelik hedefimizin en somut yansımasıdır. Bu çerçevede devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşları sürecin etkin bir şekilde işlemesi için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Gazi Meclisimizin çatısı altında teşekkül eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da kendi alanında önemli kararlara öncülük etme misyonuyla çalışmalarına başlamış bulunuyor. Şurası muhakkaktır ki sürecin başarısı oldukça önemlidir. Zira elde edilecek somut sonuçlar güvenlik, barış ve huzur iklimini pekiştirirken Şırnak'ı ve tüm bölgeyi kalkınmanın ve refahın da en güçlü merkezlerinden birisi haline getirecektir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve fesih kararına uygun derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını teslim etmelidir."

"Barışa ulaşmak emek, huzurun sürekliliği de fedakarlık ister"

Terörün ülke ve bölgenin gündeminden tamamıyla çıkmasıyla kaynakların artık daha çok şehirlerin ve insanın hizmetinde olacağına dikkati çeken Güler, bu çerçevede Şırnak'ı son zamanlarda olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü bir şekilde, dağlarında ve yaylalarında festivallerin heyecanının yankılandığı, sahalarında spor müsabakalarının coşkusunun yaşandığı, ova ve bahçelerinde bereketin çoğalıp tarımsal üretimin arttığı, çarşılarında ve sınır kapılarında ticaretin canlı ve bereketli şekilde yürütüldüğü, enerji projeleriyle üretimin ve istihdamın en üst seviyelere yükseldiği, tüm bu katma değer özellikleriyle ülkeye güç kattığı bir şehir olarak anacaklarını belirtti.

Bakan Güler, konuşmasında şunları aktardı:

"Yegane hedefimiz, bu gelişim ivmesini kalıcı hale getirmek, Şırnak'ımızı Türkiye'nin marka şehirlerinden biri yapmak ve her bir Şırnaklı kardeşimin refahını, güvenini ve umutlarını daha da güçlendirmektir. Bunun için de devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Elbette ki tüm bu kazanımların kalıcı hale gelmesi ve daha da artarak devam etmesi için tüm vatandaşlarımıza ve özellikle de bölge insanımıza düşen en önemli görev tesis edilen güvenlik, barış ve huzur iklimini titizlikle korumak ve ona sahip çıkmaktır. Zira barışa ulaşmak emek, huzurun sürekliliği de fedakarlık ister. İnanıyorum ki Şırnak'ımızı ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlik ve kardeşlik ruhuyla kenetlendiğimiz bu süreçte hiçbir engel bize ket vuramayacaktır. Hep birlikte el ele vererek bu kadim toprakları en güçlü şekilde kalkındıracak, çocuklarımıza ve torunlarımıza barış dolu müreffeh bir gelecek bırakacağız. Bu vesileyle şehrimizin kalkınması için gecesini gündüzüne katan başta sayın milletvekilimiz, sayın valimiz, Şırnak belediye başkanımız ile diğer ilçe ve belde belediye başkanlarımız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın seçkin yönetici ve personeline şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu huzur ikliminin sürekliliği için gayret gösteren ve daima devletinin yanında yer alan tüm Şırnaklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.