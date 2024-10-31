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- Milli Savunma Bakanı Güler, Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

DOHA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde Mehmetçiklere hitaben bir konuşma yapan Bakan Güler, "Resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Katar'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Sizlerin buradaki varlığı, Katar ile olan derin tarihi bağlarımızın ve güçlü stratejik ortaklığımızın da en somut nişanelerinden biridir"

Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu ve kaotik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik ve istikrar ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir sürecin yaşandığını vurgulayan Bakan Güler, "Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan kutsal vatan topraklarımız ile Mavi ve Gök Vatanımızı korurken diğer yandan da dünya genelinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Sizler de bu misyonun en önemli temsilcileri olarak hem kahraman ordumuzun kudretini hem de devletimizin küresel güvenlik mimarisindeki rolünü bu coğrafyada gösteriyorsunuz. Sizlerin buradaki varlığı, Katar ile olan derin tarihi bağlarımızın ve güçlü stratejik ortaklığımızın da en somut nişanelerinden biridir. İki ülke arasındaki bu güçlü bağ her alanda kendini göstermekte, ortak hedefler doğrultusunda müstesna bir seviyede güçlenerek devam etmektedir" dedi.

"Türkiye ve Katar bu hassas dönemde de tam bir uyum içerisinde hareket ederek tek yürek, tek yumruk olmuştur"

Bakan Güler, "Katar ile kurduğumuz yakın iş birliği, ülkelerimizin menfaatlerine hizmet ederken aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de fevkalade ehemmiyeti haizdir. Özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Nitekim İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'da sergilediği barbarlık seviyesine ulaşan devlet terörü ve zulüm bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırmaktadır. Dolayısıyla bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen fevkalade dayanışma ve yakın iş birliği her zamankinden daha önemli ve oldukça kıymetlidir. Türkiye ve Katar bu hassas dönemde de tam bir uyum içerisinde hareket ederek tek yürek, tek yumruk olmuştur" dedi.

"Türkiye ve Katar kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın gücünü tüm dünyaya gösterdi"

Türkiye ile Katar ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade eden Bakan Güler, "Yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlar üzerine inşa edilen Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, başta sosyal, kültürel ve askeri olmak üzere her alanda hızla gelişmeye devam etmektedir. İki ülke ortak bir medeniyetin ve inancın mirasçıları olarak kardeşlik hukuku çerçevesinde birbirlerine her zaman destek olmuşlardır. Zor zamanlarda ülkelerimizin birbirlerine gönülden yardım etmesi, Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Nitekim, dostluk ve kardeşliğimizin en açık göstergelerinden biri de Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımızın buradaki varlığıdır. Komutanlığımız, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, eğitim ve tatbikat icra etmek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatına katkı sağlamak amacıyla kıymetli bir görev icra ediyor. Bu faaliyetlerin başarıyla ve ahenkli bir şekilde yürümesinde, siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın görevlerinizi üstün bir fedakarlıkla icra ettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Buradaki varlığınız, sadece bir askeri görevi ifa etmek değil, aynı zamanda birer elçi olarak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye müstesna bir katkı sunmaktadır" dedi.

"Yegane hedefimiz bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye"

Bakan Güler, "Dolayısıyla sizlerin; şanlı tarihimizden aldığınız ilhamla görevlerinizi yerine getirirken sergilediğiniz disiplin, cesaret ve yüksek özveri bizleri daima gururlandırmaktadır. Elbette ki bu kritik süreçte üstlendiğiniz tarihi sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek bir adanmışlık duygusu ile yerine getireceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de cumhuriyetin ikinci asrının başladığına dikkat çeken Bakan Güler, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek ülkemizin ve asil milletimizin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Yegane hedefimiz; sizlerin de katkısıyla bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye, daha saygın daha etkili ve daha caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bu vesileyle, her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.