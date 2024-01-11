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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oyladı. Bakan Güler, Gazze, haber, spor, deprem ve çevre-yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Güler, oy verdiği fotoğrafların önemine ve anlamına değinerek, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını takdir etti ve halkın yılın en güzel karelerini seçeceğine inandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 09:27,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İlk olarak "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Güler, Mustafa Hassona'nın, "Fosfor" isimli, Gazze Şeridi'nde, İsrail tarafından kullanıldığı iddia edilen ve uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombasının yer aldığı fotoğrafa oy verdi.

Güler, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın, "Dolunay ve Akıncı" isimli, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracının, "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği fotoğraf karesini oyladı.

Bakan Güler, Akıncı'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

"Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un, "Mete'nin Nişanı" adlı, fotoğrafını oylayan Güler, Mete Gazoz'un, Türk okçuluk ve spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını, çalışkanlığı, azmi ve kişiliğiyle gençlere iyi bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın, "Depremin Umudu" adlı fotoğrafına oy veren Güler, ülkenin geleceğe daima umutla bakabilmesi adına, asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan bebeğin yer aldığı bu kareyi seçtiğini söyledi.

Bakan Güler, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in, "Kimler Gelmiş" isimli fotoğrafını oyladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan leylek "Yaren"in 12'nci yılda göç mevsiminde Eskikaraağaç'a gelerek Yılmaz'ın kayığına konduğunu gösteren fotoğrafı seçen Güler, bu karenin son dönemlerde dünya genelinde yaşanan zor günlerde tebessüm etmeyi sağladığını anlattı.

Çalışmaları dolayısıyla Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarını tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Milli Savunma Bakanı Güler, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılan halkın, yılın en güzel karelerini seçeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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