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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'u ziyaret etti. Güler, "Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'u ziyaret etti. Ankara'dan Erzurum'a giden ve oradan karayolu ile Bayburt'a geçen Bakan Yaşar Güler'e 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Veli Tarakcı eşlik etti.

Bayburt'a gelişinde ellerinde 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Bayburt Valiliği'ne geçen Güler'i burada yöresel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı. Bakan Yaşar Güler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Bakan Yaşar Güler Bayburt programı sırasında, 1995 yılında Bingöl'de görevli gittiği Güneşli Karakolunda şehit olan Piyade Er Kazım Yazar'ın evini de ziyaret etti. Şehidin annesi ve kardeşiyle sohbet eden Bakan Yaşar Güler, şehidin yeğenlerine de hediyeler verdi.

Güler, iftarı ise Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaptı. Güler, burada şöyle konuştu:

"Binlerce yıldır, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz hassas ve kritik dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha da artmıştır. Bu kapsamda ülkemizin savunması, asil milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir.

"KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZİN EMANETİ OLAN DEĞERLİ AİLELERİ, BAŞIMIZIN TACI"

Elde edilen tüm başarılarda elbette en büyük pay, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Bu toprakları bizlere vatan yapan, şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısrasında da ifade edildiği gibi, vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, başımızın tacıdır.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İÇİN YOĞUN GAYRET İÇİNDEYİZ"

Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Bu doğrultuda, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak; fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz.

"OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Aziz şehitlerimizin silah arkadaşları kahraman Mehmetçik, onların bıraktığı şanlı sancağı gururla taşıyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerimizin göz yaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütü ile mücadelesini, azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecek.

"SON 20 YILDA TÜRKİYE, İÇERİDE ÇOK DAHA GELİŞMİŞ; DIŞARIDA İSE ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"

Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, milli ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada yükselen bir güç konumundadır. Özellikle son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, içeride çok daha gelişmiş; dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması ve sürekli geliştirilmesi en temel hedefimizdir. Bu kutlu ilerleyiş de ülkemizin milli duruşunun en güzide örneğini ortaya koyan Bayburt'umuz ve siz değerli hemşehrilerimiz, en büyük güvence kaynaklarımızdan biridir. Zira çok iyi biliyoruz ki Bayburt, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede, zirvelerin şehridir.

Bu topraklar; düşman işgali altında yoksulluk ve binbir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmeyen, Kop Dağları'nı düşmana dar ederek al kanıyla destanlar yazan kahramanların yurdudur. İşte kahraman atalarımızın torunları olan sizlerin de gösterdiği kararlı milli duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Devletimiz de Bayburt'umuzu geliştirmek, kalkındırmak ve siz değerli hemşehrilerimin refah seviyesini yükseltmek için var gücüyle çalışıyor. Yegane amacımız; Bayburt'umuzun sahip olduğu potansiyeli ve değerleri, en verimli ve etkili şekilde kullanarak siz hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. İnanıyorum ki desteklerinizle; hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz, hep birlikte el ele vererek 'Durmaksızın Hizmet' anlayışı ile Bayburt'umuzun gelişmişlik seviyesini artırırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız."