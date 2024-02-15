Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki Bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti.

15.02.2024 21:36
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı' için gittiği Brüksel'de Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki Bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi denildi.

TMR BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti. TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. (DHA)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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