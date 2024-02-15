Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı' için gittiği Brüksel'de Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki Bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi denildi.

TMR BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti. TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. (DHA)