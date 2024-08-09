Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk ve Japon Halklarının Dostluğunu Vurguladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk ve Japon halklarının karşılıklı sevgisi, saygısı ve sempatisinin dünyada çok az ülke halkında görüldüğünü belirterek, "Şiddetin yerine diyaloğun egemen olduğu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle birlikte çalışmalıyız." dedi.

Türkiye- Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu sabah İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'na demir atan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait "Kashima" gemisinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Güler, Türkiye-Japonya ilişkilerinin tarihi bağlara dayandığını belirterek, iki ülkenin birbirinden çok uzak olmasına rağmen Türk ve Japon halkının karşılıklı sevgisi, saygısı ve sempatisinin dünyada çok az ülke halkında görüldüğünü dile getirdi.

İki ülkenin maruz kalınan felaketlerde işbirliği sergilemesinin dostluk bağlarını geliştirdiğine dikkati çeken Güler, Japonya'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

"2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz çerçevesinde her alanda olduğu gibi askeri ve savunma sanayisi alanındaki işbirliğimiz de memnuniyet verici seviyededir." diyen Güler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamalarının heyecanını da yaşadıklarını söyledi.

Bakan Güler, kutlamaların önemli parçalarından birinin de TCG Kınalıada korvetinin 8- 21 Haziran'da sırasıyla Kuşimoto, Tokyo ve Hiroşima limanlarına gerçekleştirdiği ziyaretler olduğunu ifade etti.

Bu ziyaret kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile eğitim gerçekleştirmekten ve orada düzenlenen resepsiyona Japonya Prensesi Akiko'nun da aralarında bulunduğu üst düzey katılımdan ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Güler, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı eğitim filosunun Türk limanlarını ziyaretinden de büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Güler, 79 yıl önce 6 Ağustos'ta Hiroşima ve 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye gerçekleştirilen tarihin ilk nükleer saldırılarında hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlık tarihindeki en karanlık sayfalardan birini oluşturan bu felaketin yıl dönümünde yaşananların acısını ve dehşetini bir kez daha hatırlamak hepimize düşen büyük bir sorumluluktur. Unutmayalım ki savaşlar sorunları çözmez. Dolayısıyla şiddetin yerine diyaloğun egemen olduğu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle birlikte çalışmalıyız."

"İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata da Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Filosunun bu zamana kadar İstanbul'u 7 kez ziyaret ettiğini ve bu seferki ziyaretinin 15 yıl aradan sonra 8. ziyaret olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki 1880'lere uzanan karşılıklı gemi ziyaretlerine değinen Katsumata, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin iki eğitim filosu gemisinin bu seferki Türkiye'ye gelişlerinin ve iki ülke gemilerinin karşılıklı ziyaretlerinin uzun yıllar sonra tekrar gerçekleştiğini dile getirdi.

Katsumata, "Bunun çok anlamlı bir gelişme olduğuna ve iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Gemilerin liman ziyaretleri süresi zarfında düzenlenen çeşitli etkinlikler aracılığıyla insanlar arasındaki etkileşimin canlandırılması ve ikili ilişkilerin daha da derinleşmesi temennisinde bulunan Büyükelçi, "Bilhassa stratejik ortaklar olan Japonya ve Türkiye'nin, güvenlik ve savunma alanlarında daha fazla işbirliği yapmaları suretiyle bölgesel ve uluslararası toplumun istikrarı konusunda katkı sağlayabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Japonların hep hayran kaldığı bir ülkedir"

Filo Komutanı Tümamiral Nishiyama Takahiro, gösterilen misafirperverlik ve verilen destek için teşekkür ederek, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eğitim filosunun "Kashima" ve "Shimakaze" isimli iki gemiden oluştuğunu kaydeden Nishiyama, filonun yaklaşık 6 ay sürecek olan Deniz Aşırı Eğitim Seferi gerçekleştirdiğini ve toplam 11 ülkeyi ziyaret edeceğini aktardı.

Nishiyama, eğitim seferinin amacının "bu yılın mart ayında yeni görevlendirilen yaklaşık 190 subayın yetiştirilmesi, ziyaret edilen ülkelerle uluslararası iyi niyetin teşvik edilmesi ve hür ve açık Hint-Pasifik politikasının gerçekleşmesine" katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

Nishiyama, "Son yıllarda Japonya ve Türkiye arasındaki ortaklık geçmişte hiç olmadığı kadar güçlenmiştir. Savunma ve savunma işbirliği ve etkileşimi alanında da işbirliğimiz gelişmektedir." dedi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağını vurgulayan Nishiyama, "Biz İstanbul'da 3 gün kalmayı planlıyoruz. Türkiye, Doğu ve Batı'nın kesiştiği bir yer ve tarihte İpek Yolu'nun geçtiği bir bölge olarak Japonların hep hayran kaldığı bir ülkedir. Böylesine zengin Türk tarihi ve kültürünü anlamaya çabalamanın yanı sıra hepinizle ilişkileri derinleştirmek istiyorum." diye konuştu.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu sabah İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir atmıştı. Yarın saat 10.00'da halkın ziyaretine açılacak gemiler, 11 Ağustos saat 15.00'e kadar ziyaret edilebilecek.