Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 30 Ocak'ta İmzalanan Anlaşmanın Uygulanmasını Sahada Takip Etmeye Devam Ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 30 Ocak'ta İmzalanan Anlaşmanın Uygulanmasını Sahada Takip Etmeye Devam Ediyoruz

12.02.2026 12:11

12.02.2026 12:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi. Bakanlık, bir insansız hava aracı (İHA) parçasının Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir sahilde bulunması üzerine bir sualtı savunma (SAS) timinin dün bölgeye intikal ettirildiğini, İHA'nın patlayıcı ihtiva etmediğini ve Rusya'ya ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi. Bakanlık, bir insansız hava aracı (İHA) parçasının Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir sahilde bulunması üzerine bir sualtı savunma (SAS) timinin dün bölgeye intikal ettirildiğini, İHA'nın patlayıcı ihtiva etmediğini ve Rusya'ya ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk terörle mücadeleye ilişkin, "5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 455) kilometreye ulaşmıştır" bilgilerini paylaştı.

"Son bir haftada 146 şahıs yakalandı"

Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yedisi terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahsın yakalandığını bildiren Aktürk, "2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımız Steadfast Dart Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılacak"

Türkiye'nin 18 Şubat'ta üyeliğinin 74'üncü yılına ulaşacağı NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam ettiğini kaydeden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya'nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da devam etmektedir."

Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın TCG Anadolu'dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat'ta, Baltık Denizi'nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söz konusu tatbikatın 20 Şubat'taki Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmesi planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz; 6-8 Şubat tarihleri arasında Emden/Almanya'ya liman ziyaretinde bulunmuş, 11-14 Şubat tarihleri arasında ise Kiel/Almanya'ya liman ziyareti yapmaktadır."

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyeti, 17-19 Şubat'ta Atina'da toplantıya katılacak"

Aktürk, Türkiye ile Ekvator arasında teati usulü ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın imza süreci 5 Şubat'ta tamamlandığını belirterek, Türkiye-Kore Cumhuriyeti 13'üncü Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 8-13 Şubat tarihlerinde Türkiye'de yapıldığını bildirdi. Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler uygulama planı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyetimizin, 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina/Yunanistan'da toplantıya katılması planlanmaktadır" dedi.

"İsrail'in Batı Şeria'ya yeni bir statü dayatmak amacıyla aldığı kararları kınıyoruz"

Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze'deki son duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail'in, Gazze'deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları da kınıyoruz. Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır. Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"İHA'nın Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor"

Bir İHA parçasının Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir sahilde kıyıya vurmasıyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da sahilde bir İHA bulunması üzerine bir SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikale ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.

Suriye'deki son duruma ilişkin MSB, "Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verdi.

"Tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürüyor"

MSB'den yapılan açıklamada, TAIS ile Katar merkezli Barzan arasında imzalanan istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan mutabakat zaptıyla ilgili iddialara ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki ve bölgemizdeki her türlü gelişmeyi takip etmekte, değerlendirmekte ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapmaktadır. Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir."

"Katar'da imzalanan mutabakat, gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda bir hüküm içermiyor"

Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.

Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım; askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır."

