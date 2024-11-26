Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

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AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı teğmenlerin disipline sevkine yönelik eleştirilere ilişkin "Siz, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz, dediler diye bu çocuklara bunu yapıyorsunuz.' diyerek işi siyasallaştırmaya, sulandırmaya; askerimizi, ordumuzu, caydırıcı gücümüzü yıpratmaya yönelik her türlü cümlenin içerisine giriyorsunuz. Yapmayın, ayıptır. Bu ordu, sizin de hukukunuzu koruyan ordu." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde, görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının uluslararası pazarda da büyük bir talep gördüğünü anlatarak, "Savunma sanayisi ürünlerimize gösterilen bu ilgi, Türkiye'nin hem teknolojik etkinliğini hem de güvenilirliğini ortaya koymuştur. Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde koyduğu perspektif, irade ve teşvik ettiği savunma sanayi kümelenmeleri ile savunma sanayisinde çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin savunmayla ilgili olarak çok daha güçlü bir bütçe oluşturacağına dair genel bir kanaat oluştuğunu söyleyerek, "Bölgemizde, artan gerginliklere baktığımızda savunma politikalarımız ve dış politikamız artık iç içe girmiş durumda. Bugün dünyanın bildiği bir şeyi bizim de ifade etmemiz lazım; Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemine ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgede barış ve güvenliğe yönelik atılımlarıyla dikkat çekmiştir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin son yıllarda sadece kendi ülkesinin savunmasına odaklanıp kalmadığına dikkati çekerek, "Bölgede barış ve güvenliğe yönelik atılımlarıyla dikkat çekmiş; aynı zamanda bir güç ve denge unsuru olmayı hedefleyen çalışmaları, özellikle Rusya- Ukrayna savaşı sırasındaki tutumuyla Birleşmiş Milletlerin takdir ve tebriğini hak etmiş; tahıl sıkıntısının giderilmesi noktasında azami gayretinin faydası dünyaca alkışlanmıştır." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakanlığın bütçesinden şehit yakını ve gazilere çok az bir tutar ayrıldığını savundu.

Küresel savaşın belirginlik kazanmasıyla tüm ülkelerin milli güvenliğini ve sınırlarının kontrolünü en üst seviyeye çıkardığına işaret eden Akay, "Nükleer silah kullanılması halinde halkları için özel sığınaklar inşa ettiler, tarım ve hayvancılığı destekleyerek kendi üreticilerini kalkındırmaya gayret ettiler, muhtemel bir savaşta kıtlığı önlemek için ürünlerini depolayan ülkeler bile var. Türkiye ise bu süreçte ne gibi aktif işlemler yaptı?" ifadelerini kullandı.

Akay, askeri hastanelerin açılmasını talep etti.

"Bu kadar sığınmacı, kaçak göçmen nasıl girdi?"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sınır güvenliğini eleştirerek, "Hudutlarımız hakikaten eğer bu kadar kontrolümüzün altındaysa, bu kadar sığınmacı, kaçak göçmen, Suriyelisi, Afganlısı bu ülkeye nasıl girdi? O zaman başka bir politik tercihin neticesi mi bazı şeyler, yoksa hudutların güvence altında olmamasından dolayı mı?" sorularını yöneltti.

Usta, Anadolu'nun demografisinin değiştiğini söyledi.

Erhan Usta, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine de tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bazı teğmenlerin disipline sevkine ilişkin "Bugün, burada, ihraç edilmek istenen 5 teğmen, 3 komutan değildir. Burada, ordumuzdan ihraç edilmek istenen kuruluş değerlerimizdir, laikliktir, Cumhuriyet'tir, Atatürk'tür. Bu, derin yaralar açar ve bu yara onarılamaz." ifadelerini kullandı.

BM Sözleşmesinden kaynaklanan "meşru müdafaa" hakkı

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleriyle mücadelesinde sınırlarının güvenliğini ileriden sağlamasının, terörü kaynağında yok etme konsepti doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Binlerce kilometre öteden Türkiye'nin bölgesine müdahil olan güçlerin, terör unsurları eliyle bölgedeki istikrarsızlığı kışkırtarak Türkiye'ye yönelik tehditleri artırdığına işaret eden Aksu, "Türkiye, terör tehdidinin önüne geçmek ve güney sınırlarımızda terör koridoru oluşturma girişimini bertaraf etmek amacıyla BM Sözleşmesinden kaynaklanan 'meşru müdafaa' hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamak için sınır ötesi harekatlar icra etmektedir. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yaptığı terör mücadelesine, 'savaş' ya da 'işgalci' yakıştırmaları yapmak, devletimize, TSK'ya atılmış bir iftira, büyük bir bühtan, aynı zamanda terörün dilidir." değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "Kürt sorununda çatışma, savaş dışındaki tüm çözüm seçenekleri barış, demokrasi ve güvenliği sağlayacaktır ve tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız konuyu kendi iç mekanizmaları içerisinde tetkik etmektedir"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, askerliğin temelinde disiplinin yer aldığına işaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de askerdeki disiplinin altını çizdiğini aktaran Yegin, bazı teğmenlerin disipline sevkine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Savunma Bakanlığımız konuyu kendi iç mekanizmaları içerisinde tetkik etmektedir. Soruşturma açılmıştır. Bırakalım onlar kendi mecralarında, kendi hukuklarında, disiplin yönetmelikleri gereği bu meselenin esası, hakikati neyse… Onlar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız da hata yapabilir. Hata yaptığı zaman o hatanın şiddetine, ehemmiyetine göre onlara müeyyide uygulanabilir ya da farklı bir şey yapılabilir. Bırakalım onlar karar versinler. Siz, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz, dediler diye bu çocuklara bunu yapıyorsunuz.' diyerek işi siyasallaştırmaya, sulandırmaya; askerimizi, ordumuzu, caydırıcı gücümüzü yıpratmaya yönelik her türlü cümlenin içerisine giriyorsunuz. Yapmayın, ayıptır. Bu ordu, sizin de hukukunuzu koruyan ordu."

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, profesyonel orduya geçişin hızlandırılması gerektiğini savundu. "Kışlasız bedelli askerlik" konusunda kanun teklifi verdiğini söyleyen Ekmen, bu konunun ele alınması gerektiğini belirtti.