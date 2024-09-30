Eda Erdem\'e Ataşehir\'de Park Açıldı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- Milli voleybolcu Eda Erdem adına Ataşehir'de park açıldı. Açılışa katılan Erdem, "16 yıldır yaşadığım, bir parçası olduğum Ataşehir ilçesinde hem de Atatürk Mahallesi'nde böyle bir parkın var olması ve adımın bu parka verilmesi benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı" dedi. Parkın açılışına Eda Erdem ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Erdem'in sevenleri de katıldı.

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi, milli voleybolcu Eda Erdem adına park açılışı yaptı. Atatürk Mahallesi'ndeki parkın açılışında Eda Erdem'in yanı sıra ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadın Milli Voleybol Takımı antrenörü Daniele Santarelli, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve kaptanın sevenleri hazır bulundu.

Onursal Adıgüzel: Gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek

Etkinlikte konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşadığını belirterek disiplinli ve çalışkan olmasıyla tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ülkemize defalarca gurur yaşatan bir lider. Bugün Eda Hanım'dan aldıkları ilhamla spor yapan bütün Ataşehirli gençleri bu parkı armağan etmek istiyoruz. 17 mahallemizde sık ziyaretlerde bulunuyorum. Özellikle genç kızlarımız bizden daha çok voleybol sahası istiyorlar. Bu isteğin gerçekleşmesine katkı sunan öncelikle sporcularımıza, sonra Fenerbahçe gibi voleybola yatırım yapan kulüplerimize, başta Sayın Başkanımız Ali Koç'a ve Federasyon Başkanımız Akif Üstündağ'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye, dünyada voleybolda bir marka haline geliyor. Gençlerimiz bizden voleybol oynayacakları açık ve kapalı salonlar istiyorlar. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Tabii ki Eda Hanım'ın mücadeleci ruhu bu parkta her zaman var olacak. Gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bizim için en büyük mutluluk bu."

Üstündağ: Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece mutlu etmiştir

Mehmet Akif Üstündağ da "Bu güzel, anlamlı günde ben de sizlerle birlikte olmaktan gurur, mutluluk duyuyorum. Bu süreçte bu parka evladımızın, gururumuzun, bu ülkesi için her şeyi yapan, gecesini gündüzüne katan, Türk voleybolunu değil Türkiye'de; Avrupa'da, dünyada önemli noktalara gelmesinde kaptanlık, liderlik yapan, yıllarını veren Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece camiam adına mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Bu süreçte emeği geçen herkese sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli: Rol model örnek vermem gerekirse Eda en başta geliyor

Daniele Santarelli de Türkiye'de olmanın kendisi için her zaman çok keyifli olduğunu dile getirdi. Santarelli, "Eda için burada olmak ayrıca çok büyük bir onur, gurur. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bu Eda için küçük bir hediye belki ama aslında sadece Eda için değil; burada, Türkiye'de yaşayan bütün kız çocukları için, spora gönül vermiş bütün gençler için bir hediye. Eda çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir kaptan. Çok iyi bir örnek ve çok iyi bir rol model. Eğer ben ileride profesyonel bir oyuncu için örnek vermem gerekirse, 'Bir rol model kimdir' diye örnek vermem gerekirse Eda ismi bu örneklerin en başında geliyor. O yüzden burada bulunmaktan dolayı çok çok mutluyum" diye konuştu.

Eda Erdem: Herkesin burada güzel anılar biriktirmesini temenni ediyorum

Eda Erdem de duygularını şöyle anlattı:

"Bugün burada benim adımı taşıyan bu güzel parkın açılışında, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 16 yıldır yaşadığım, bir parçası olduğum Ataşehir ilçesinde hem de Atatürk Mahallesi'nde böyle bir parkın var olması ve adımın bu parka verilmesi benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin ve çocukların spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşma noktalarıdır. Umuyorum ki bu park da Ataşehir için, özellikle gençlerimiz ve voleybolseverler için böyle bir alan olacak, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bu sahalarda yeni nesiller bir araya gelmeyi, takım olmayı ve ortak hedefler uğruna mücadele etmeyi öğrenecekler. Burada ayrışmayı değil; birliği ve beraberliği seçerek takım arkadaşlarına sarılacaklar. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Bu; sevgiyi, onlara hayatı paylaşmayı ve ben değil, biz demeyi öğretecek. Yetişen bu yeni nesil, kazandıkları motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bugün burada olan herkese, başta bu projeyi hayata geçiren ve emeğe geçenlere verdiğiniz değer ve gösterdiğiniz kıymet için çok teşekkür ederim. Parkımızın Ataşehir'e ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyor, herkesin burada güzel anılar biriktirmesini temenni ediyorum."

Kurdele kesimiyle park resmen açıldı. Erdem, beraberindekilerle bir süre parkı gezdi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, çocukların voleybol toplarına imza attı. Ali Koç da kurdele kesimi sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü ile şakalaştı.