Milli Yol Partisi Başkanı Çayır'dan Yöneticilere Sert Eleştiriler

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Normal ülkelerde, normal toplumlarda ve normal yönetimlerde yöneticiler yönettikleri topluluğun, sorumlu oldukları milletin istikbaline ışık tutarlar. Daha rahat bir yaşama kavuşmalarını, adaletli bir dünya da yaşamalarına yol açarlar. Bizde her an her gün bir vaka olurken bizi derinden üzen hadiseler zuhur ederken yöneticiler uyuyor, sorumluluğu kimse üstüne almıyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"Bizi yönetenler bizi gelecekle ilgili kaygılardan uzak tutmaları gerekirken daha beter kaygılara doğru götürmekteler. Halbuki normal ülkelerde, normal toplumlarda ve normal yönetimlerde yöneticiler yönettikleri topluluğun, sorumlu oldukları milletin istikbaline ışık tutarlar. Daha rahat bir yaşama kavuşmalarını, adaletli bir dünya da yaşamalarına yol açarlar. Bizde her an her gün bir vaka olurken bizi derinden üzen hadiseler zuhur ederken yöneticiler uyuyor, sorumluluğu kimse üstüne almıyor. Sırbistan'da bir tren kazası vuku buluyor, akabinde doğrudan ülkenin başbakanı istifa ediyor. Bu işin her ne kadar makinisti veya benzeri birtakım bireyler çalışanlar bu konuda sorumlu ise de başı benim diyerek istifa ediyor ve erdemli bir yolu seçiyor. Biz de 80 vatandaşımızı kaybettik. Bin metre karelik bir alana sığdırılmış bir otelde 80 canımızı kaybettik. Belediye çıktı 'Suçlular kimse bulunsun' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı 'Suçlular bulunacak' dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı çıktı 'Mutlaka suçlular bulunsun' dedi. Diğer muhalefet partileri 'Hani suçlular nerede? Suçluları bulun' dedi. Turizm Bakanı dedi ki '10 gün sabredin, 10 gün sonra kim suçlu kim suçsuz size bunun izahatını vereceğiz' dedi. Ülkeye bak, yaşadıklarımıza bak. Hadi gel de gelecekle ilgili umutlan. 10 gün geçti değil mi? Ne oldu? Var mı suçlu? Sorumlu kim? Ses yok.

"Hükümet yardım uzatılmadığı halde sanki oradaymış gibi davrandı"

Deprem. 6 Şubatta yıl dönümünde Kahramanmaraş'a gideceğiz Allah nasip ederse. Oradaki vatandaşlarımızın acılarına ortak olacağız. Onların o yaşadıklarını o atmosferi yeniden birlikte yaşayacağız. Biz de yakınlarımızı kaybettik. Vatandaşımız, insanımız bu millet; olup biteni gerçekten alicenap, yürekli, vicdanlı metanetli karşıladı. İsyan etmedi. 'Neden evlerimiz mezar oldu bize?' demedi. Zemin etütlerini, beton etütlerini, bina etütleri üzerinden eleştirmediler. Döndüler işlerine, gözyaşlarını içlerine akıttılar ve gerçekten yüce Allah'a dua edip teslim oldular. Ama hükümet ne yaptı? Çıktı olmayan şeyleri varmış gibi gösterdi. Yardım etmediği halde, el uzatmadığı halde o binaların altında kalan insanlarımızın bir hafta on gün sesleri gelmiş olmasına rağmen yardım uzatılmadığı halde sanki oradaymış gibi davrandı. Sadece ve sadece iktidarını korumak, durumunu korumak, sorumluluktan kaçmak için her şeyi yaptı. Bugün Bolu'da 79 canımız gitmiş ise bunun elbette sorumluları vardır. Kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Biz ne zaman adam olur ne zaman gelecekle ilgili güzel hayaller kurarız biliyor musunuz? Bir vaka olduğunda sorumlular ortaya çıkarıldığında 'evet bu işin sorumlusu benim' diyen yöneticiler ortaya çıktığında biz gerçekten gelecekle ilgili güzel şeyler söyleyebiliriz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı.

"Yüzde 60 kazancımızı devlet dolaylı, dolaysız alt, üst vergilerle elde etmektedir"

Hayatı öyle pahalandırdılar ki trafik cezalarına gidin bakın. Araç muayenelerine gidin bakın. Noter tasdikinden verginin bilmem çeşitlerine kadar… Şu an devlet normal bir tacirin yüzde 60 büyük ortağıdır. Yüzde 60 kazancımızı devlet dolaylı, dolaysız alt, üst vergilerle elde etmektedir. Ne yapıyor bunu? Bir kısmını memura emekliye veriyor. Geri kalanı kısmen hizmete öbürünü de kara delikler var kendi yandaşları onlara veriyorlar."