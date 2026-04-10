Milyoner\'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde, 100 bin lira değerindeki dil bilgisi sorusu yarışmacıyı zorladı.
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan yarışmacıya yöneltilen soru dikkat çekti. Yarışmacıya, “Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?” sorusu soruldu.
Şıklar arasında nokta, virgül, iki nokta ve noktalı virgül seçenekleri yer aldı. Alanında eğitim almış olmasına rağmen soruya emin olamayan yarışmacı, son hakkı olan çift cevap jokerini de devreye soktu.
Yarışmacı kararsız kaldığı soruyu ilk tercihi olan "virgül" yanıtıyla doğru bilmiş oldu.
100 bin lira değerindeki kritik soruda temkinli davranan yarışmacının joker kullanma kararı, stüdyoda heyecanı artırırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
