Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı - Son Dakika
Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı

Milyoner\'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı
10.04.2026 08:34
Milyoner\'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı
Kim Milyoner Olmak İster’de Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı, 100 bin liralık dil bilgisi sorusunda doğru cevabı bulmak için son jokerini başvurdu. "Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?" sorusunda kararsız kalan yarışmacı çift cevap joker hakkında ilk tercih ettiği şık olan "virgül" yanıtıyla soruyu doğru bildi.

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde, 100 bin lira değerindeki dil bilgisi sorusu yarışmacıyı zorladı.

Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı

DİL BİLGİSİ SORUSUNA SON JOKERİNİ KULLANDI

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan yarışmacıya yöneltilen soru dikkat çekti. Yarışmacıya, “Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?” sorusu soruldu.

Şıklar arasında nokta, virgül, iki nokta ve noktalı virgül seçenekleri yer aldı. Alanında eğitim almış olmasına rağmen soruya emin olamayan yarışmacı, son hakkı olan çift cevap jokerini de devreye soktu.

Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı

İLK TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Yarışmacı kararsız kaldığı soruyu ilk tercihi olan "virgül" yanıtıyla doğru bilmiş oldu.

YARIŞMACI RİSKE GİRMEK İSTEMEDİ

100 bin lira değerindeki kritik soruda temkinli davranan yarışmacının joker kullanma kararı, stüdyoda heyecanı artırırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Son Dakika Güncel Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Milyoner'de edebiyat mezununu terleten dil bilgisi sorusu! Son jokerini kullandı - Son Dakika
