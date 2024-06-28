Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

EN FAZLA 5 TERCİH YAPILABİLECEK

2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı için sonuç maratonu sona erdi. Yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 20'Sİ GİREBİLECEK

LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414'tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20'si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek.

TERCİH SÜRECİ 17 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.