Minibüs Şoföründen Yolculara Tehdit: Ücret Vermeden Kapıyı Açmayacağım - Son Dakika
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Minibüs Şoföründen Yolculara Tehdit: Ücret Vermeden Kapıyı Açmayacağım

Minibüs Şoföründen Yolculara Tehdit: Ücret Vermeden Kapıyı Açmayacağım

Sarıyer'de 20 yolcunun ücretini vermediğini söyleyerek minibüsün kapısını kapatan şoför Emre Topkara, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Topkara, trafikten men edilerek 7 bin 680 lira ceza aldı. Olay, yolcularıyla yaptığı tartışma ve ücret tahsil etme çabalarıyla dikkat çekti.

18.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:56
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Doğan Can CESUR/ -SARIYER'de 20 yolcunun ücretini vermediğini iddia ederek minibüsün kapısını kapatan ve vatandaşları tehdit eden şoför Emre Topkara (37) sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Aracı trafikten ve duraktan menedilen şoföre toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili konuşan şoför Topkara, "İnsanlar paramız yok desin, biz yine götürürüz. Kesilecek cezayı ilk kez yaşıyorum. Hakkımı istedim sonucu bu oldu" dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüsün şoförü, seyir halinde olduğu sırada 20 kişinin 18 liralık yolculuk ücretini vermediğini söyleyerek tepki gösterdi. Kimsenin ücret vermemesi üzerine şoför bir süre sonra yolculara seslenerek para istedi. Şoför, 20 kişi ücreti verdikten sonra herkesi indireceğini söyledi. Sinirlenen minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak. Hep aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 35 kişi var arabada. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki gösterdi.

'KAPIYI AÇMAYACAĞIM'

Yolculuğun devamında ücretin gelmemesi üzerine minibüstekilere tepki göstermeye devam eden şoför, "Bunu vereceksiniz, vermezseniz yüklü arabayla geri döneceğim. Kapıyı da açmayacağım, söylüyorum. Ben ciddiyim, dediğimi yaparım. 1-2 kişi değil 20 kişi. 5-10 kişiye eyvallah diyoruz" dedi. Bir süre sonra minibüsteki yolculardan bazıları ücretlerini uzattı. Bunun üzerine şoför, "dürüstlüğe gelince konuşuyorsunuz. 18 liraya tenezzül ediyorsunuz. Biz salağız. Bak, nasıl geliyor para" diyerek ücretleri topladı.

'O ZAMAN BU İŞİ YAPMA'

Öte yandan bazı yolcular ise işe geç kaldıklarını söyleyerek minibüsün kapılarının açılmasını istedi. Çıkan tartışma sonucunda yolculardan biri, "O zaman bu işi yapma böyle olur mu. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi" diyerek şoföre tepki gösterdi. Yaşananları bazı yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ARAÇ MEN EDİLDİ, ŞOFÖRE 7 BİN 680 LİRA CEZA

Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, minibüsün şoförü Emre Topkara'yı yakaladı. Minibüsü trafikten ve duraktan menedilen Topkara'ya Karayolları Trafik Kanununun 'ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'trafik işaretlerine uymama' ve 'aracın taşıma kapasitesinden daha fazla yolcu taşıması' maddelerinden toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

'GÜZELLİKLE KONUŞTUM YİNE VERMEDİLER'

Olayla ilgili konulan şoför Emre Topkara, "Sabah aracıma 35 yolcu bindi. 20 kişi para vermedi, yalvardım vermedi, rica ettim vermedi. Güzellikle konuştum yine vermediler. Sabah 10'a kadar 60 kişiyi bedava taşıdık. Yalvarıyoruz yine vermiyorlar, arkadaşlar verin dedik, verilmedi. Devletimizde aracımızın bağlanmasını uygun görmüş. Trafikteki arkadaşlar geldi, aracımızı bağladı. Biz 3-5 kişiye ses etmeyiz, 20 kişi olması iyice sıkıntı oldu. Yani insanlar paramız yok desin, biz yine götürürüz. Kesilecek cezayı ilk kez yaşıyorum. Hakkımı istedim, sonucu bu oldu" dedi.

'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜK'

Minibüsün bağlı olduğu durağın başkanı Hakan Akkaya ise, "Arkadaşımız, o anda sinirlenerek bu yanlış üslubu kullanıyor. Kesinlikle biz bunu da doğru bulmuyoruz. Haklıyken haksız duruma düştük. Biz devamlı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Devletimiz gereken cezayı yazdı, aracıda bağlandı. Bizde durak olarak arkadaşımızı 10 gün boyunca duraktan menettik. Vatandaşlarımızdan ve öğrencilerimizden özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Minibüs Şoföründen Yolculara Tehdit: Ücret Vermeden Kapıyı Açmayacağım - Son Dakika

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