Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası

Haberin Videosunu İzleyin
Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası
26.09.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası
Haber Videosu

Kocaeli'de servis şoförü, trafikteki sürücüyü tehdit etti, 993 TL ceza uygulanarak işlem başlatıldı.

Kocaeli'de, trafikte önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit eden okul servis minibüsü şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL de para cezası uygulandı.

Kocaeli'de trafikte tepki çeken bir olay meydana geldi. Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit etti.

"NEFESİNİ KESERİM"

Servis şoförünün "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" dediği anlar, cep telefonu ile kayıt altına alınırken; tehdit edilen şoför o anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri servis şoförünü tespit ederek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Büyücü vurgunu Evden çıkanlar yok artık dedirtti Büyücü vurgunu! Evden çıkanlar yok artık dedirtti
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
38’lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi 38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi
Skandal Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı
Mbaye Diagne, 1. Lig’i sallamaya devam ediyor Mbaye Diagne, 1. Lig'i sallamaya devam ediyor
Bakan Bayraktar duyurdu ABD-Türkiye arasında enerji anlaşması Bakan Bayraktar duyurdu! ABD-Türkiye arasında enerji anlaşması

18:18
Tedesco’nun kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Tedesco'nun kaderi tek 90 dakikaya bağlı
17:55
Son hamlesi doğrular nitelikte Fenerbahçe’de Devin Özek dönemi sona eriyor
Son hamlesi doğrular nitelikte! Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi sona eriyor
17:28
Trump, “Gazze’de anlaşma yakın“ dedi, İsrail yeni saldırı düzenledi
Trump, "Gazze'de anlaşma yakın" dedi, İsrail yeni saldırı düzenledi
17:10
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
17:04
Dünyaya rezil oluyoruz İstanbul’un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
16:32
Netanyahu, BM’de kürsüye “Düşman ülkeler“ haritasıyla çıktı İçlerinden biri sürpriz
Netanyahu, BM'de kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
16:22
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16:10
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 18:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.