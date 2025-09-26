Minibüs Şoförüne Tehdit ve Cezası

Kocaeli'de, trafikte önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit eden okul servis minibüsü şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL de para cezası uygulandı.

Kocaeli'de trafikte tepki çeken bir olay meydana geldi. Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit etti.

"NEFESİNİ KESERİM"

Servis şoförünün "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" dediği anlar, cep telefonu ile kayıt altına alınırken; tehdit edilen şoför o anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri servis şoförünü tespit ederek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı.