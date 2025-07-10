Mısır, Arap Ülkeleriyle Gazze için Görüştü - Son Dakika
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Mısır, Arap Ülkeleriyle Gazze için Görüştü

10.07.2025 16:01
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'deki ateşkes çabaları için Arap mevkidaşlarıyla görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirerek, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefonda görüştü.

Söz konusu temasların "Mısır ile kardeş Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişare" çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Abdulati'nin, Arap mevkidaşlarıyla Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilerek, görüşmede ayrıca Mısır'ın Katar ve ABD ile 'ateşkesin yeniden başlatılması, çok sayıda esirin serbest bırakılması, Filistin halkının akan kanının durması ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım girişinin sağlanması' için harcadığı ortak çabaların ele alındığı kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı'nın ayrıca ateşkese varılmasının hemen ardından ülkesinin Filistin hükümeti ve Birleşmiş Milletler işbirliğinde Gazze'nin yeniden imarı konferansına ev sahipliği yapmasına ilişkin düzenlemeleri ele aldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü, fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Arap Ülkeleriyle Gazze için Görüştü - Son Dakika

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