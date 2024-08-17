Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerin, akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

17.08.2024 18:47
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerin, akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Gazze'deki savaşın, bölgeyi tehlikeli ve kısır bir istikrarsızlık ortamına sürüklediğini vurgulayan Sisi, akan kanın durdurulması ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmemesi için müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Sisi, uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel tansiyonu düşürmesi ve mevcut çatışmayı sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan bölgesel gerilimin sona erdirilmesi mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve ateşkes çalışmalarına katkıda bulunmak için bölgesel bir tur düzenlemekle görevlendirildiğini aktardı.

Kahire'den önce Lübnan ve İsrail'i ziyaret eden Sejourne, Mısır yönetiminin, Katar ve ABD ile Gazze'de ateşkes için kritik bir arabuluculuk görevi üstlendiğini belirtti.

Sejourne, Fransa'nın, bölgesel gerilimi sona erdirmeyi amaçlayan çalışmalara destek verdiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William??????? Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.

Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
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