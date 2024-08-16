Mısır Dışişleri Bakanı Lübnan'da Gerilimi Önlemeye Çalışıyor

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Lübnan'a gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgenin topyekün bir savaşa sürüklenmesi ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Abdulati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldikten sonra bir basın toplantısı düzenledi.

Zor bir süreçten geçen Lübnan'ın ve halkının yanında olduklarını kaydeden Abdulati, "Meclis Başkanı'na, Lübnan'da istikrar ve güvenliğin Arap ve Mısır'ın çıkarlarını temsil ettiğini, Mısır'ın Lübnan'ın yanında yer aldığı mesajını ilettim." ifadelerini kullandı.

Mısırlı Bakan, "Bölgenin topyekün bir savaşa sürüklenmesi ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışıyoruz." dedi.

Doha'da arabulucu ABD- Katar ve Mısır ile İsrail arasında yürütülen Gazze'de olası kapsamlı bir ateşkesin önemine de değinen Abdulati, "Gazze'de ivedi bir şekilde ateşkesin sağlanmasını vurguluyoruz. Çünkü bölgedeki çatışmaların kaynağı çözümsüz bir şekilde devam eden Filistin sorunudur." diye konuştu.

Beyrut'ta diplomasi trafiği

İsrail'in 30 Temmuz'da Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ile 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran-Hizbullah ile Tel Aviv arasındaki gerilim, "topyekün bir bölgesel" savaş tehlikesine evrildi.

İran ve desteklediği Hizbullah'ın İsrail'e olası misilleme saldırısı gerçekleştirmemesi ve ateşkesin sağlanması için 14 Ağustos'ta ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, dün de Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Beyrut'ta temaslarda bulundu.