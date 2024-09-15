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Mısır Üreticileri Zor Durumda

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CHP Milletvekili Gürer, Niğde'deki mısır üreticilerinin artan maliyetler karşısında sıkıntı yaşadığını belirtti.

15.09.2024 15:11
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(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de mısır üreticileriyle bir araya geldi. Bir mısır üreticisi, "Silajlık mısır 4 metreye kadar yükselmiş, gübre, ilaç ve suyla büyük emek harcanmış bir ürün. Eğer çiftçinin işletmesi varsa, bu durumu bir şekilde tolere edebilir. Ama işletmesi olmayan bir üretici, ticaret yapabilmek için büyük zarar edecek. Zor durumdayız. Ürünleri satacak alıcı bulamıyoruz" dedi. Gürer, "Kime dokunsak bin ah işitiyoruz" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer,  Niğde'de mısır üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çiftçilerin artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle sorunlarının arttığını belirten Gürer, mısır üretimindeki dengesizlikten süt sektöründeki daralmaya kadar birçok soruna dikkat çekti.

Gürer, geçtiğimiz yıl mısır fiyatlarına sadece yüzde 5 artış yapılmasının, üretimde bir düşüşe neden olduğunu belirtti. "Hayvanların yediği silajlık mısırın hasadı bölgemizde başladı" diyen Gürer, bu düşüşün, dane ve yemlik mısır üreticilerinin, yaptıkları masrafları karşılayamadıklarını ifade ederek, "Bu dengesizlik, gelecek yıl mısır üretiminin daha da düşmesine neden olacak. Böylece, ithalat açacak. Burada bir planlama eksikliği mevcut" dedi.

Mısır üreticileri, "Geçen yıl bu ürünün fiyatı 1000-1100 TL. Silajlık mısır son zamanlarda tarlada 850-900 TL'ye kadar düştü. Örnek verelim: 1 torba gübre 2 lirayken, şimdi 4-5 lira oldu. Bir damlama borusu 2-3 lira iken bugün 5 lira. Tarlasını süren ekipmanı olan çiftçinin mazot maliyeti yükselmiş. Eğer ekipmanı yoksa, başkasından traktör kiralıyor ve o da ayrı bir maliyet" dedi.

Üreticiler, yükselen maliyetler karşısında ürünlerini satamamasının yarattığı ekonomik çıkmazı şöyle anlattı:

"Ürünleri satacak alıcı bulamıyoruz"

"Mazot 20 TL iken 45-46 TL'ye çıktı. Şimdi bu çiftçi, bu ürünü ürettikten sonra ahırına koyarak nasıl para kazanacak? Silajlık mısır 4 metreye kadar yükselmiş, gübre, ilaç ve suyla büyük emek harcanmış bir ürün. Eğer çiftçinin işletmesi varsa, bu durumu bir şekilde tolere edebilir. Ama işletmesi olmayan bir üretici, ticaret yapabilmek için büyük zarar edecek. Şu anda alıcısı yok? Zor durumdayız. Ürünleri satacak alıcı bulamıyoruz."

"Süt üretiyoruz, para etmiyor"

Çiftçilik ve besicilik yapan Hacı Demirtaş ise süt üretiminde yaşanan zorlukları dile getirdi. "Süt üretiminden para kazanılamıyor" diyen Demirtaş, süt fiyatlarının düşmesinden ve yem fiyatlarının artmasından şikayet etti. Demirtaş, "Geçtiğimiz aylarda sütü 15,80 TL'ye satıyorduk, şu an sıcak süt 12 TL, soğutulmuş süt ise 14 TL" diyerek fiyatların hızla gerilediğini belirtti. Fabrikaların fazla süt almayı reddetmesiyle üreticilerin üretim kapasitelerini artırmalarına rağmen para kazanamadıklarını ifade eden Demirtaş, "Süt üretiyoruz, para etmiyor. Yem alıyoruz, yeme zam geliyor" diye konuştu.

Demirtaş, ayrıca büyük emek ve maliyetlerle üretim yapan çiftçilerin, ürünlerinin değerini bulamamasının neden olduğu ekonomik sıkıntıya dikkat çekerek "Kaba yemimizi kendimiz yetiştirdiğimiz halde zarar ediyoruz. Bu hayvanlar kesilirse, sürekli ithalatla mı geçineceğiz" dedi. Başka bir çiftçi ise kooperatifleşmenin önemine vurgu yaparak, "Kooperatifleşme olmadan bu işler yürümez. Kooperatifleşmeyi kaldırdılar, çiftçiyi bitirdiler. Son iki ayda enerjiye yüzde 40 zam geldi, ancak çiftçinin ürünü para etmiyor" dedi.

" Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarında buğday ve arpa stoklanmış durumda"

Üreticiler; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarında stoklanan buğday ve arpanın üreticilere neden sunulmadığını eleştirdi. Üreticiler, "Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarında buğday ve arpa stoklanmış durumda. Bugün arpa ve buğdaya zam gelmesi ne anlama geliyor, anlamıyoruz. Buradan kim cebini dolduruyor, merak ediyorum. Neden silolardaki buğdayı ve arpayı çıkarıp kullanmıyorsunuz? Geçen yılların arpası buğdayı ofisin ambarlarında duruyor ve biz dışarıdan arpa ve buğday ithal ediyoruz. Bu nasıl bir yönetim? Hasattan yeni çıktık, bir hafta 10 gün oldu ve buğdaya zam geliyor. Bu ne kadar kopuk bir düzen" dedi.

"Kime dokunsak bin ah işitiyoruz"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hasat döneminin gelmesine rağmen talep yetersizliği nedeniyle sorun yaşandığını söyledi. Gürer, "Neredeyse her taraf mısır tarlasıyla dolu, ancak bugüne kadar biçilmesi gereken ürünler hala tarlada" dedi. Mısır üreticilerinin para kazanamadığını, stok yapamadıklarını ve ürünlerin yok pahasına satıldığını söyleyen Gürer, "Kime dokunsak bin ah işitiyoruz" diyerek üreticilerin zor durumunu dile getirdi.

"Mısır alım fiyatı 11 lira olmalı"

Gürer, "Yem sanayi mısırın yüzde 83'ünü kullanıyor ayrıca danelik yağlık mısırda ise sezon ortasına rağmen daha fiyat yok. Geçen yıl verilen 6 TL fiyat bu yıl üretimde düşmeye neden oldu. TÜİK bitkisel üretim tahminine göre mısır üretiminin ise yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü. TMO alım fiyatı açıklamadı. Üretici,  tüccar eline kaldı. TMO alıma girmeli ve en az  danelik mısır alım fiyatı 11 lira fiyat açıklanmasını üretici istiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mısır Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

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