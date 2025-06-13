Mısır ve İran Bakanları, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bunun bölge üzerindeki yansımalarını değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati ile Erakçi, telefonda görüştü.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, "sorumsuz, haksız ve bölgenin güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eden saldırılar" şekilde nitelendirildi.

Dışişleri Bakanları görüşmede, İsrail'in sabah erken saatlerde İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların bölgedeki yansımalarını ele aldı.

Abdulati görüşmede, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri kabul etmediklerini belirtti ve bölgenin kaosa sürüklenmemesi ve çatışmanın çerçevesinin genişlememesi için çalışmak gerektiğini vurguladı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.