MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye\'de etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.

02.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/ YPG'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.

Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan terörist Yaşar Çekik, MİT'in de öncelikli hedef listesine girdi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Çekik'in, Şehba bölgesine geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı. PKK/YPG'li Çekik'in etrafında yer alan MİT ajanları, teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik, Suriye Tel Rıfat'ta gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖCALAN'IN YANINDA EĞİTİM ALDI

1993'te PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan Yaşar Çekik, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim gördü ve PKK/HPG'nin sözde Şırnak/ Beytüşşebap sorumlusu oldu. 2005-2006'da Irak/Zap'ta, 2007-2010'da Hakkari/Kato kırsalında, 2010'dan 2014'e kadar da Irak kuzeyinde PKK/HPG bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Ardından Suriye'ye geçen Yaşar Çekik, 2014'te Tel Tamir, 2015-2016'da sözde Ş.Arin Kadro Tugayı genel sorumlusu olarak faaliyetlerine devam etti. 2017'de Irak'a geçen Yaşar Çekik, Irak'ın kuzeyinde PKK sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösterdi ve Gara bölgesinde örgüt mensuplarına askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler verdi. Haziran 2017'de Irak/Mahmur'da yaralanan ve tedavisi sonrasında faaliyetlerine devam eden terörist, 2019'da sözde PKK/YBŞ Sincar genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve aynı yıl Suriye'ye geçti. PKK/YPG'nin sözde Suriye Kurumlar Komutanlığı yürütmesine 2019'da düzenlemesi yapıldı ve ilerleyen süreçte örgüt tarafından sözde Ş.Cemşit Kadro Tugayı genel sorumlusu olarak görevlendirildi. Ekim 2021'de örgüt tarafından sözde Cezire bölgesi genel sorumlusu olarak düzenlemesi yapıldı. Cezire bölge sorumluluğunu terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve MİT tarafından etkisiz hale getirilen 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer ile birlikte yürüten terörist Çekik, yine kırmızı kategoride yer alan ve MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/Halk Savunma Merkezi yönetimindeki 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in de en yakın arkadaşıydı. Terörist Çekik, son olarak PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

BİRÇOK EYLEME KATILDI

Yaşar Çekik, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı. Çekik, Hakkari/ Çukurca'da 20 Temmuz 2010'da sorumluluğundaki örgüt mensuplarıyla birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları ile Çukurca/ Asayiş Tepe'de bulunan komutanlıklara yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu, 18 askerin ise yaralandığı eylemleri yönetti. Çekik, 9 Şubat 2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca 6 ayrı noktaya düzenlenen ve 1 jandarma onbaşının şehit olduğu, 13 jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.

Terörist Çekik ayrıca 15 Eylül 2012'de Çukurca/Oğul köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı, 2021'de Suriye'de sözde Şehit Cemşit Tugayı genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde Barış Pınarı Harekatı alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hakkari, Güncel, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.