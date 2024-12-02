MİT, kırmızı kategoride aranan teröristi Suriye\'de etkisiz hale getirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/ YPG'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.

Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan terörist Yaşar Çekik, MİT'in de öncelikli hedef listesine girdi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Çekik'in, Şehba bölgesine geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı. PKK/YPG'li Çekik'in etrafında yer alan MİT ajanları, teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik, Suriye Tel Rıfat'ta gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖCALAN'IN YANINDA EĞİTİM ALDI

1993'te PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan Yaşar Çekik, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim gördü ve PKK/HPG'nin sözde Şırnak/ Beytüşşebap sorumlusu oldu. 2005-2006'da Irak/Zap'ta, 2007-2010'da Hakkari/Kato kırsalında, 2010'dan 2014'e kadar da Irak kuzeyinde PKK/HPG bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Ardından Suriye'ye geçen Yaşar Çekik, 2014'te Tel Tamir, 2015-2016'da sözde Ş.Arin Kadro Tugayı genel sorumlusu olarak faaliyetlerine devam etti. 2017'de Irak'a geçen Yaşar Çekik, Irak'ın kuzeyinde PKK sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösterdi ve Gara bölgesinde örgüt mensuplarına askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler verdi. Haziran 2017'de Irak/Mahmur'da yaralanan ve tedavisi sonrasında faaliyetlerine devam eden terörist, 2019'da sözde PKK/YBŞ Sincar genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve aynı yıl Suriye'ye geçti. PKK/YPG'nin sözde Suriye Kurumlar Komutanlığı yürütmesine 2019'da düzenlemesi yapıldı ve ilerleyen süreçte örgüt tarafından sözde Ş.Cemşit Kadro Tugayı genel sorumlusu olarak görevlendirildi. Ekim 2021'de örgüt tarafından sözde Cezire bölgesi genel sorumlusu olarak düzenlemesi yapıldı. Cezire bölge sorumluluğunu terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve MİT tarafından etkisiz hale getirilen 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer ile birlikte yürüten terörist Çekik, yine kırmızı kategoride yer alan ve MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/Halk Savunma Merkezi yönetimindeki 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in de en yakın arkadaşıydı. Terörist Çekik, son olarak PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

BİRÇOK EYLEME KATILDI

Yaşar Çekik, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı. Çekik, Hakkari/ Çukurca'da 20 Temmuz 2010'da sorumluluğundaki örgüt mensuplarıyla birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları ile Çukurca/ Asayiş Tepe'de bulunan komutanlıklara yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu, 18 askerin ise yaralandığı eylemleri yönetti. Çekik, 9 Şubat 2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca 6 ayrı noktaya düzenlenen ve 1 jandarma onbaşının şehit olduğu, 13 jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.

Terörist Çekik ayrıca 15 Eylül 2012'de Çukurca/Oğul köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı, 2021'de Suriye'de sözde Şehit Cemşit Tugayı genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde Barış Pınarı Harekatı alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.