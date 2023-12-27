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MİT, PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticisi Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticisi Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in çalışmaları sonucunda, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunan Eyveri'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planladığı tespit edildi ve harekete geçmeden etkisiz hale getirildi.

27.12.2023 - 09:51,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran- Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/KCK-HPJ\'nin sözde yöneticisi Zeynep Eyveri\'yi etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticisi Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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