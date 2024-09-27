Türkiye Mobilya İhracatında Büyük Artış - Son Dakika
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Türkiye Mobilya İhracatında Büyük Artış

Türkiye Mobilya İhracatında Büyük Artış

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Mobilya ihracatımız 2003 yılında 456 milyon dolarken sanayicilerimizin değerli katkılarıyla son 20 yılda 10 kattan fazla artarak geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında...

27.09.2024 16:19
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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Mobilya ihracatımız 2003 yılında 456 milyon dolarken sanayicilerimizin değerli katkılarıyla son 20 yılda 10 kattan fazla artarak geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında sektörümüz yerini almıştır." dedi.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, mobilya sektörünün sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği zirvenin kentte yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye paralel Sakarya'nın da büyüdüğünü rakamların ifade ettiğini belirten Doğan, "Tarım şehri olmamıza rağmen sanayide de büyük atılımlar yaparak Türkiye'nin ihracatına, büyümesine, katma değer üretmesine katkıda bulunuyoruz. Mobilya sektörü aslında Sakarya'da da önemli bir sektör. Ciddi bir istihdam alanı. Bu sektör civar illerle birlikte kümelenerek, büyüyerek de devam edecektir." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya da sektörün çeşitliliğinin, tasarım, üretim ve hizmet kalitesinin ortaya konulmasına ve katma değerli ihracat hedeflerinin gerçekleşmesine imkan sağlayacak etkinliğin başarılı olmasını temenni etti.

Mobilya sektörünün, ihracat pazarlarındaki payını her geçen gün artırıp ürünleriyle de ekonomiye önemli katma değer sağlayarak son 20 yılda net ihracatçı konumunu muhafaza ettiğini belirten Kılıçkaya, "Mobilya ihracatımız 2003 yılında 456 milyon dolarken sanayicilerimizin değerli katkılarıyla son 20 yılda 10 kattan fazla artarak geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında sektörümüz yerini almıştır." bilgisini verdi.

Kılıçkaya, tasarıma, markalaşmaya ve firmaların ölçeğini büyütmeye daha fazla önem vermeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu düsturla Ticaret Bakanlığı olarak ihracata hazırlık aşamasından küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları kurmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her adımına, her aşamasına destek veren bir mekanizma oluşturduk. Bu kapsamda 2023 yılında 22 bin 944 ihracatçımıza 9,2 milyar liralık destek verdik. Bu seneki bütçemiz 16,2 milyar lira. İnşallah ilave 5 milyar lira daha istedik. Yıl sonunda inşallah 28 bin ihracatçımıza bu destekleri vermek istiyoruz."

"Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda kendinden övgüyle söz ettiriyor"

MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya sektörünün, Türkiye'nin lokomotif sektörü olmaya aday olduğunu kaydetti.

Sektörü kurumsallaştırıp sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedeflediklerini aktaran Doğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğan, sektörde ilk 500'de 3 büyük şirketin olduğuna işaret ederek, "İkinci 500'de maalesef 5-6 şirket var. Onun için 40 binden fazla üretici olan bir sektörde daha fazla ilk ve ikinci 500'de firmalarımızın olması gerekiyor. Yine sektörümüzde halka açık olan 3 şirket var, bunun daha da artırılması gerekiyor. Bunun için de kurumsallaşmamız gerekiyor. 10 milyar doları aşkın bir pazar büyüklüğümüz var." şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda üretimde, kalitede, tasarımda ve dünya ticaretinde kendinden övgüyle söz ettirdiğini söyledi.

Bu etkinliklere devam edilerek dünyadaki Türk malı imajı ve Türkiye mobilya sektörü imajının çok daha güçlü temsil edilebileceğini aktaran Güleç, katılımcılara sektörle ilgili bilgiler verdi.

Güleç, Türkiye'de TÜİK 2022 verilerine göre 45 bin 277 mobilya firması olduğunu, bu sayıyla Türkiye'deki imalat sektörünün yüzde 19,7'sinin bu sektörden olduğunu belirterek, imalatın istihdama olan katkısından bahsetti.

Türkiye'nin bu sektörde 30'uncu sıralardan dünyanın 7'nci sırasına geçmesinin ve 2021'e kadar ihracatını her yıl dolar bazında yüzde 20 artırmasının dünyanın da dikkatini çektiğini ifade eden Güleç, Türkiye'nin mobilya ve mobilya tasarım ülkesi olduğunu kaydetti.

Güleç, iç pazar dinamikleriyle büyüyen Türkiye mobilya sektörünün ihracatla daha da ivme kazanarak büyümeye devam ettiğini, sektörün dünyada 200 ülkeye ihracat yapan bir yapıya sahip olduğunu anlattı.

Sektörün ihracat rakamlarına değinen Güleç, sektörün projeleri, başarılı çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Etkinlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdemir de konuştu.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Mobilya İhracatında Büyük Artış - Son Dakika

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