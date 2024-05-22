Moldova\'da NATO tarafından Bölgesel Tatbikat 2024 (REGEX 24) düzenleniyor

Güncel

Moldova'da Napoli'deki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Napoli) desteğiyle NATO "Bölgesel Tatbikat 2024 (REGEX 24)" icra ediliyor.

Moldova Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, 20-24 Mayıs'ta yapılan REGEX-24 masa başı tatbikatına, NATO ortak ülkelerden 30 temsilci iştirak ediyor.

Açıklamada, söz konusu tatbikata Moldova Ulusal Ordusu personelinin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Ermenistan, Fas, Kazakistan, Malta, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Tunus, Ürdün ile Afrika Birliği'nden (Gana ve Benin) temsilcilerin de katıldığı belirtildi.

Tatbikatta, personelin, Batı standartlarına uygun olarak tatbikat planlama ve icrası, kriz yönetimi ve faaliyetlerin değerlendirilmesi konularında eğitilmesi ile çok uluslu ortamda kuvvetlerin birlikte çalışabilirlik seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

JFC Napoli, REGEX 24 kapsamında planlanan bir çalıştayın da tatbikatının fiili safhasının Temmuz 2024'te yapılacağını açıkladı.