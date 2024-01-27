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Motokurye Ali Diken'in Arkadaşı Tarafından Öldürülmesi - Son Dakika
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Motokurye Ali Diken'in Arkadaşı Tarafından Öldürülmesi

Antalya'da kayıp olarak aranırken arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan motokurye Ali Diken'in cenazesi memleketi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde toprağa verildi. Boyacı, ayrıca başka bir kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti.

Motokurye Ali Diken\'in Arkadaşı Tarafından Öldürülmesi
27.01.2024 - 19:29,
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ANTALYA'da kayıp olarak aranırken arkadaşı Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan motokurye Ali Diken'nin (32) cenazesi memleketi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide yapılan aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

TUTUKLANDI

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cesetler, cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi. Arkadaşı Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldüren Zeynel Boyacı dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından memleketi Nazilli'ye getirilen Ali Diken, Çapahasan Mahallesi'nde bulunan Ağa Camii'sinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozdoğan ilçesinin kırsal Ziyaretle Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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