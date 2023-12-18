Motokurye kırmızı ışıkta beklerken alkollü sürücü tarafından çarptı

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Motokurye Mehmet Akif Çiğdem, kırmızı ışıkta beklerken alkollü bir sürücünün arkadan gelip çarpması sonucu bir kaza geçirdi. Kazada bacağı kırılan Çiğdem, "Bana vuran arkadaş karakola gidiyor, ifadesini veriyor. Ama benim sağlık durumumdan bir haber alınmadan, ben ifade vermeden, beni görmeden karakoldan nasıl çıkıyor? Dediğim gibi ben ölsem nereden nasıl bulacağız? Biz ondan haber alamayız ama o hastaneden haber alabilir. Öldü derler, bir uçağa binip yurt dışı… Çok kolay. Çünkü hakkında hiçbir şey yok. Binecek uçağa, gidecek. Çok rahat bir şekilde kaçabilir. Buna zemin hazırlanıyor. Bu artık nasıl düzeltilir, ne yapılır onu da yetkililere bırakıyoruz" dedi.

Motokurye Mehmet Akif Çiğdem, 21 Kasım 2023 tarihinde Ankara Batıkent'te gece saatlerinde günün son siparişini vermeye giderken bir kaza geçirdi. Çiğdem kırmızı ışıkta beklerken alkollü bir sürücü, motokurye Çiğdem'e çarptı. Çiğdem'in bacağı yaşadığı bu kazada kırıldı. Yaklaşık 1 aydır bacağı alçıda olan Çiğdem, şu an çalışamıyor.

Motokurye Mehmet Akif Çiğdem, yaşadığı kazayı ve motokuryelerin sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Çiğdem, şunları söyledi:

"BİZE KURALLARA UYMUYOR DİYENLER, KENDİLERİ DE UYMUYORLAR"

"Ankara Yenimahalle Ostim'de yerel bir restoranda çalışıyorum. Bir siparişe giderken kırmızı ışıkta bekledim, durdum. Durmuyor diyorlar ama kurallara uyuyoruz biz aslında. Kırmızı ışıkta durduğum esnada arkadan alkollü bir sürücünün çarpması sonucu bacağımdaki tek kırıkla atlattım bu kazayı. Sonrasında hastane periyodu. Ondan sonra eve geçtik. Bizim aslında çok da bir isteğimiz yok. Bize kurallara uymuyor diyenler, kendileri de uymuyorlar. Uymadıkları yetmezmiş gibi bu kurallara alkollü uymuyorlar. Öncelikle isteğimiz denetimler daha da sıklaştırılsın. Kuryeler için konuşurken söyleniyor. 'Kuryeler kurallara uymuyor. Denetimler sıklaştırılsın. Bir düzenleme getirilsin' diye. Evet, olsun. Biz bunu istiyoruz zaten. Biz bu denetlemelerin normal sürücüler için de arttırılmasını istiyoruz. Kendi çalıştığım bölgede görüyorum. Haftada maksimum iki gece trafik çevirmesi oluyor. O da toplam 2 saat oluyor. Onun dışında bir çevirme ya da bir kontrol yok. Olsaydı belki bu olmazdı. Onların istediği gibi biz de denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz.

"KAÇTI GİTTİ YURT DIŞINA DİYE DÜŞÜNÜRKEN PEŞİNE ZATEN İSTANBUL'DA AYNI KAZA. BENİM AKLIMA GELEN VEFAT EDEN ARKADAŞIMIZIN BAŞINA GELDİ. NASIL BIRAKILABİLİYOR?"

Vuranı biliyorum. Kendisi kazadan sonra yanıma da geldi. Kaza yerinde başıma geldi. Daha sonra ailesi hastaneye bir iki kere ziyarete geldi. Adli süreç devam ediyor. Şikayetçi olacağız. Şikayetimizi geri çekmeyeceğiz. Şikayetçiyiz. Benim merak ettiğim daha doğrusu kulaktan dolma ama öyle duyduğum… Kendisinin benden ifade alınmadan, benim hastane durumum daha ortada yokken karakoldan bırakılması. Yani farz edelim ki ben öldüm. Ben bir daha bu adamı nereden bulacağım? Benim yakınlarım bu adamı bir daha nereden bulacak? Kaçtı gitti yurt dışına diye düşünürken peşine zaten İstanbul'da aynı kaza. Benim aklıma gelen vefat eden arkadaşımızın başına geldi. Nasıl bırakılabiliyor? En azından ifadem alınsa, hastanın ifadesi alınsa öyle salıverilse daha mı iyi olur?

"SAĞLIK DURUMUMDAN BİR HABER ALINMADAN KARAKOLDAN NASIL ÇIKIYOR?"

Bana vuran arkadaş karakola gidiyor, ifadesini veriyor. Ama benim sağlık durumumdan bir haber alınmadan, ben ifade vermeden, beni görmeden karakoldan nasıl çıkıyor? Dediğim gibi ben ölsem nereden nasıl bulacağız? Biz ondan haber alamayız ama o hastaneden haber alabilir. Öldü derler, bir uçağa binip yurt dışı… Çok kolay. Çünkü hakkında hiçbir şey yok. Binecek uçağa, gidecek. Çok rahat bir şekilde kaçabilir. Buna zemin hazırlanıyor. Bu artık nasıl düzeltilir, ne yapılır onu da yetkililere bırakıyoruz."