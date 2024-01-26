 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motokurye ve baldızını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Motokurye ve baldızını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Antalya'da motokurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp gömdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Boyacı, polise gömdüğü yerleri göstererek cesetlere ulaşılmasını sağladı.

26.01.2024 - 14:10,
Abone Ol

ANTALYA'da motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı (33), suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile adliyeye sevk edildi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide yapılan aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cesetler, cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu düşünülen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, gazetecilerin 'Niye öldürdün, pişman mısın' sorularını yanıtsız bıraktı. Farklı araçlara bindirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Motokurye ve baldızını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Aralık, Adliye, Ölüm, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokurye ve baldızını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

Son Dakika
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:27:52. #1.13#
SON DAKİKA: Motokurye ve baldızını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement