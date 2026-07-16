Motokuryelerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
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Motokuryelerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü

16.07.2026 20:42
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CHP'nin önergesi reddedildi, motokuryelerin güvencesizliği ve trafik sorunları gündeme geldi.

(TBMM) - CHP'nin motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Muhalefet partileri, motokuryelerin güvencesiz çalışma koşulları, artan iş cinayetleri ve trafik güvenliği sorunlarına dikkat çekerek kapsamlı yasal düzenleme çağrısı yaptı. AK Parti ise son yıllarda kask kullanım oranının arttığını, koruyucu ekipmanlara erişimi kolaylaştıran düzenlemeler ile yol güvenliği yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da CHP'nin motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

CHP'Lİ SARI: MOTOR SÜRÜCÜLERİ CİDDİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, motosiklet kullanımının Türkiye'de hızla arttığını belirterek, 2025 verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının toplam araçların yaklaşık yüzde 28'ine ulaştığını söyledi.

Motor kullanıcılarının işlerine ve günlük yaşamlarına ulaşabilmek için motosiklete ihtiyaç duyduğunu ancak yeterli önlemler alınmadığı için ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Sarı, geçen yıl meydana gelen 228 bin trafik kazasında 6 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bunların yaklaşık bin 300'ünün motosiklet sürücüsü olduğunu belirtti.

Motorcuların trafikte eşit haklara sahip olduklarının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, diğer sürücülerin kör nokta, yaklaşma mesafesi ve ayna kontrolüne dikkat etmemesi nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını söyledi.

Mevcut ehliyet eğitimlerinin yetersiz olduğunu savunan Sarı, ileri sürüş teknikleri, ani manevra ve takip mesafesi gibi konuların eğitim programlarına eklenmesini istedi. Yol altyapısındaki eksikliklerin de kazalara neden olduğunu belirten Sarı, kavşaklardaki rögar kapakları, kaygan yol çizgileri ve yol çalışmalarının ardından bırakılan mıcırların motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Hız limitlerinin motosikletlerin teknik özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Sarı, ekonomik kriz nedeniyle motosiklet kullanımının giderek arttığını belirterek, motokuryelerin de çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. "Trafik kuryelerimizin iş yeridir" diyen Sarı, bu meslek grubunun güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

İYİ PARTİ: 300 BİN LİRALIK YATIRIMLA İŞE BAŞLIYORLAR

İYİ Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise İzmir Kuryeler Federasyonu'nun aktardığı sorunlara değinerek, motokuryelerin düşük ücretler, yüksek komisyon oranları, artan yakıt giderleri ve güvencesizlik içinde çalıştığını söyledi.

Bir motokuryenin işe başlayabilmesi için motosiklet, P1 ve SRC belgeleri, MYK belgesi ile ekipmanlar dahil yaklaşık 300 bin liralık yatırım yapmak zorunda kaldığını belirten Kırkpınar, koruyucu ekipman üzerindeki vergi yükünün azaltılması amacıyla KDV oranının yüzde 10'a sabitlenmesini önerdi.

Dijital platformların teslimat sürelerine bağlı prim sistemlerinin kuryeleri hız yapmaya zorladığını ifade eden Kırkpınar, hırsızlık olayları, olumsuz hava koşulları, dinlenme alanı eksikliği, restoranlarda uzun bekleme süreleri ve haksız puanlama sistemlerinin de mesleği zorlaştırdığını söyledi. Prim borcu bulunan esnaf kuryelerin sağlık hizmetine erişememesini de eleştiren Kırkpınar, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

YENİ YOL PARTİSİ: ŞEHİRLERİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI

Yeni Yol Partisi Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, motokuryelerin şehir yaşamının görünmez kahramanları olduğunu belirterek, yemek, ilaç, kargo ve su gibi birçok temel ihtiyacın artık bu çalışanlar aracılığıyla karşılandığını söyledi. Mesleğin özellikle gençler tarafından tercih edildiğini ancak güvencesiz çalışma koşullarının ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Ekmen, birçok kuryenin motosikletini, yakıtını, bakımını ve ekipmanını kendi imkanlarıyla karşıladığını, gelir kaybı yaşamamak için hastalık ve kaza riskine rağmen çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

DEM PARTİ: İŞ CİNAYETLERİ TRAFİK KAZASI GİBİ DEĞERLENDİRİLİYOR

DEM Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise pandemiden sonra motokuryeliğin büyük bir sektör haline geldiğini ancak aynı zamanda en güvencesiz ve en ölümcül iş kollarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl çok sayıda motokuryenin yaşamını yitirdiğini belirten Konukçu, bu ölümlerin iş cinayeti yerine sıradan trafik kazası olarak değerlendirildiğini savundu. Teslimat baskısının çalışanları hız yapmaya zorladığını ifade eden Konukçu, motokurye Yunus Emre Göçer ile kuryesi Merve Yılmazelli'nin yaşamını yitirdiği olayları hatırlatarak sorumluların yeterince cezalandırılmadığını öne sürdü.

AK PARTİ: KASK KULLANIMI ARTTI, GÜVENLİK YATIRIMLARI SÜRÜYOR

AK Parti Grubu adına konuşan Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ise Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 7,3 milyon motosiklet bulunduğunu, sahada kullanılan kask sayısının ise yaklaşık 9 milyon olduğunu söyledi.

Kask kullanımının yasal zorunluluk olduğuna dikkat çeken Coşkunyürek, yaralanmalı kazalarda sürücülerin yaklaşık yüzde 40'ının, ölümlü kazalarda ise yüzde 54'ünün kask kullanmadığını belirtti. Son 10 yılda kask kullanım oranının yüzde 47'den yüzde 67'ye yükseldiğini ifade eden Coşkunyürek, denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Koruyucu ekipmanlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla kask ithalatındaki ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını belirten Coşkunyürek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından devlet ve il yollarında 330 bin metre, otoyollarda ise 42 bin metre olmak üzere toplam 372 bin metre motosiklet koruyucu ray sistemi inşa edildiğini, yıllık ortalama 120 bin metre yeni koruyucu ray yapılmasının planlandığını kaydetti.

CHP'nin motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin sorunlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin gündeme alınmasına ilişkin önerisi, Genel Kurul'da yapılan oylamada AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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