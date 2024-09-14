Motosikletli Kurye Murat Erkılıç'ın Cenazesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosikletli Kurye Murat Erkılıç'ın Cenazesi

Motosikletli Kurye Murat Erkılıç\'ın Cenazesi

Bursa'da kaza sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Murat Erkılıç, cenaze töreniyle defnedildi.

14.09.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp hayatını kaybeden motosikletli kurye Murat Erkılıç (25), toprağa verildi. Cenazeye katılan Erkılıç'ın meslektaşları 'Belediyelerden bazı beklentilerimiz var. Motorcu dostu bariyerleri gibi, trafik ışıklarında 'Motorcuları fark edin' gibi uyarılar bulunmasını istiyoruz. Her hafta bir kardeşimizi toprağa vermek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, işten çıkıp evine gitmek isteyen motosikletli kurye Murat Erkılıç, plakasız motosikletiyle Kent Meydanı istikametine giderken, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Kaskı takılı olmayan sürücü yaklaşık 23 metre, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Murat Erkılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan Hacı Adem Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Erkılıç'ın yakınlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı. Murat Erkılıç'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'TRAFİKTE FARK EDİLMEK İSTİYORUZ'

Murat Erkılıç'ın cenaze namazında gazetecilere açıklama yapan Bursa Tüm Emekçi Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Cemil Yaman, "Maalesef dün gece çok acı bir kaybımız oldu. Meslektaşımızı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bizler kurye dernekleri olarak meslektaşlarımızı derneklerimize sürekli davet ediyoruz. Böylelikle derneklerimizin vermiş olduğu mesleki ve motosiklet sürüş eğitimlerinden yararlanmalarını istiyoruz. Ayrıca araç sürücülerinin, motorlu taşıt sürücülerine dikkat etmelerini istiyoruz. Trafikte fark edilmek istiyoruz. Biz sadece paket taşımıyoruz, can da taşıyoruz. Bizim kaportamız sadece vücudumuz. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ancak sürücüler tarafından fark edilmiyoruz. Trafikte hızlı şekilde makaslar atan motosikletli kurye arkadaşlarımızla da bu tür hareketler yapmamaları konusunda sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Maalesef ki bu durumları bizler de yaşıyoruz. Böyle olayların olmasını istemiyoruz" dedi.

'HERKES KURYE OLMASIN'

25 yıldır motosikletli kuryelik yaptığını belirten Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Turgut Ay da, "Yıllardır bu mesleği herkesin yapmaması gerektiğini, bu mesleğin riskli olduğunu gerek devlet kurumlarına, gerek de belediyelere anlattık. Ama kimse tarafından dikkate alınmadık. Biz istiyoruz ki 22 yaş altındakiler kuryelik yapmasın, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olsun. Bununla ilgili ileri sürüş teknikleri gibi bir takım eğitimler verilsin. En azından eğitimli motosiklet sürücüsü trafikte bazı kazaları öngörebiliyor. Rahmetli olan arkadaşımızın ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Arkadaşımız gece işten çıkıyor, evine gelirken talihsiz bir kaza yaşıyor" ifadelerini kullandı.

'HER HAFTA BİR KARDEŞİMİZİ TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUM'

Belediyelerden bazı beklentilerinin olduğunu söyleyen Bursa Tüm Emekçi Motosikletli Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Samet Bölek, "Belediyelerden bazı beklentilerimiz var. Motorcu dostu bariyerleri gibi, trafik ışıklarında 'Motorcuları fark edin' gibi uyarılar bulunmasını istiyoruz. Her hafta bir kardeşimizi toprağa vermek istemiyorum. Acımız çok büyük. Her ay 2- 3 kardeşimizi kaybediyoruz. Bu ölümlerin önüne geçmek adına belediyelerimizden beklentilerimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, trafik, Güncel, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli Kurye Murat Erkılıç'ın Cenazesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli Kurye Murat Erkılıç'ın Cenazesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement