MSB: Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan MSB kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin, "Pençe Kilit Harekatımız planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, Srebrenitsa Soykırımı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yaşamını yitirenleri andı. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 355 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde; Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 04 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Hudut güvenliği...

Tuğamiral Aktürk, hudutların, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir" diye konuştu.

İkili ilişkiler...

Aktürk iki ilişkilere ilişkin, "Sayın Bakanımız; Vaşington'da icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmektedir. Sayın Bakanımız zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ve heyetler arası görüşmelerine katılmakta, bazı Müttefik ve Ortaklık Ülkeleri Savunma Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmekte, çeşitli forum ve oturumlara iştirak etmektedir" dedi.

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında yapılacak etkinlikleri şöyle sıraladı:

"Bu arada büyük bir gururla 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada'ya huzur getiren harekatın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde, kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı; resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Yine, Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğimizin iş birliği ile 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 50'nci Yıl Sergisi açılması, 19 Temmuz'da Girne Yavuz Çıkarma Plajı'nda "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır."

"DROPS" envantere girdi

"DROPS"un envantere girdiğini açıklayan Aktürk, "Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda "DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı"nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

"Bedelli askerlik 217 bin 871,04 lira olmuştur"

Aktürk, bedelli askerlik hizmetine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871,04 lira olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

"Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır"

Öte yandan MSB kaynakları, ABD'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde Cumhurbaşkanına refakat eden Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatında gelinen son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

" Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO'nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO'nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır. "