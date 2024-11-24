Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası Paneli Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası Paneli Bursa'da Gerçekleştirildi

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Osmangazi Belediyesi, Bursa UNESCO Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle düzenlenen panelde, 1923 Lozan Barış Anlaşması ile yaşanan zorunlu göç ve mübadillerin kültürel mirası konusu ele alındı. Katılımcılar, bu süreçte yaşanan zorlukları ve kültürel etkileri tartıştı.

24.11.2024 09:55  Güncelleme: 10:09
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Bursa UNESCO Derneği, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, (BAL-GÖÇ) Lozan Mübadilleri Vakfı, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile iş birliğinde Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası Paneli düzenlendi.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen panelde, 30 Ocak 1923'de Lozan Barış Anlaşması gereği Türkiye ve Yunanistan arasında gerçeklesen zorunlu göç sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, çekilen zorluklar, geride bırakılan hayatlar, zorunlu göçü oluşturan koşullar ve bu koşulların ekonomik, politik nedenleri, göçmen haklarının korunması, iskan zorunluluğu, göçün sosyo-kültürel etkileri, göçmenlerin kültürel mirasları gibi konular konuşuldu.

Panelde, mübadelenin pek çok yönden incelenmesi ve akademik çalışmalara kaynak olması hedefleniyor. Düzenlenen panele Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, eski Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özarslan, BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Baran Güneş, Lozan Mübadili ailelerin torunları ve yurttaşlar katıldı.

İlker Özarslan Moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Araştırmacı Yazar Aycan Yılmaz, Prof. Dr. Kemal Arı, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, Mutfak Araştırmacısı Yazar Ramazan Başan, mübadele ve mübadillerin kültürel mirasını pek çok yönüyle konuştu.

"Allah bir daha hiçbir ülkeye zorunlu göç ve mübadil anıları yaşatmasın"

Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, "Bu panelin benim için ayrı bir önemi var; ben de Lozan Mübadili bir ailenin torunlarıyım. Büyük Önder Atatürk'ün Lozan Mübadelesi sayesinde oradaki Türkleri buraya getirmesi, burada ki Rumları da memleketlerine mübadil etmesi, iç barışın sağlanmasında ve Anadolu'nun tekrar Türkleşmesinde önemli bir etken oldu. O günü yaşayanlar, acıları çekenler yalnızca Türkler değil, mübadil olmuş Yunanlılar da üzüntüler yaşadı. Büyük Önder Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh, sözünün üzerine dünyada bir başka söz olduğunu düşünmüyorum. Allah bir daha hiçbir ülkeye zorunlu göç mübadil anıları yaşatmasın" diye konuştu.

"Zorunlu göç yüreklerde bitmeyen 100 yıllık bir sızı"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise "Bursa'nın mübadillerini, somut olmayan kültürel mirası, yaşananları, yaşananların bize hissettirdiklerini, kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini konuştuğumuz bu anlamlı panel için katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Göç, mübadele ve zorunlu göç yüreklerde bitmeyen 100 yıllık bir sızı. Şimdi hepimiz resimlere bakıyoruz. Resimlere baktığımızda yüzlerce yıllık geçmişimizi, sahip olduğumuz kültür ve mirası, iki bohçaya sığdırarak ne şartlarda ve ne acılarla geldiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genç Türkiye Cumhuriyeti, mübadelenin altından büyük bir mağfiretle kalktı"

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özarslan, "Mübadele, Cumhuriyet'in ilk kurulduğunda devraldığı çok büyük bir yüktü, genç Türkiye Cumhuriyeti, bunun altından büyük bir mağfiretle kalktı, bugüne kadar mübadele konusunda bir çok panel, sempozyum, konferans ve söyleşi yapıldı. Biz UNESCO Derneği olarak panele kültürel miras gözüyle bakmak istiyoruz. Mübadillerin Yunanistan'a giden ve oradan gelen mübadillerin hala sürdürmekte olduğu ve kaybettikleri yaşam, müzik, gıda, giysi kültürlerini, panelde aktarmaya çalışacağız" dedi.

"Tarım ve ticaretin gelişmesinde mübadil göçmenlerinin büyük katkıları olmuştur"

BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan, "1893 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bu tarafa hala göç alıyoruz. Sadece Balkanlar ve Selanik çevresinden buraya gelenler değil, Türkiye'den Yunanistan'a giden, ana dili Türkçe olan ve Yunanca hiç bilmeyen Ortodoks Türkler de vardı. O aileler hala bizleri kendilerine yakın görüyorlar. B unun yanında Rumlarda göç ettiler; ama onlarında gönül bağı var. Anadolu'nun Türkleştirilmesinde, tarım, ziraat ve ticaretin gelişmesinde, mübadil göçmenlerinin çok büyük katkıları olmuştur" diye konuştu.

"Yaşadığımız bu acıları hep beraber nasıl tatlıya çevirebiliriz"

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Baran Güneş, "Bu topraklar acıların birleştiği ve sürgün edildiği topraklar. Türkiye'nin her bir noktasında acılar yaşanmış. Ben bir mübadil damadı olarak bunu çok yakından hissediyorum. Hep beraber yaşadığımız bu acıları nasıl tatlıya çevirebiliriz, geleceğin mirasını daha güzelleştirebiliriz ve yaşanan acıları geleceğe nasıl kültürel farklılık zenginlik olarak oluşturabiliriz; işte bunun mücadelesini vereceğiz" dedi.

Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası Paneli Bursa\'da Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası Paneli Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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